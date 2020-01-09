Ukrayna uçağı Tahran’da düştü

İran’ın başkenti Tahran’da dün sabah saatlerinden kalkıştan kısa süre sonra düşen Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi. Ukrayna, Tahran’da düşen uçaktaki yolcuların milliyetlerini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran’da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2’sinin yolcu, 9’unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti. Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev’de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı. Uçağın füzeyle düşürüldüğü iddiası İranlı yetkililer tarafından reddedildi. Boeing 737 tipi uçağın 06.15’te teknik bir arıza sonucu düştüğü belirtildi.

Ukrayna Havayolları'na ait uçak

MOTORDA ÇIKAN YANGIN İDDİASI

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran’da düşen yolcu uçağının “füzeyle vurulduğu” iddiasını yalanladı. Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA’da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. Uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Biniyaz, “Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı.” ifadelerini kullandı.

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KARA KUTULAR BOEİNG’E VERİLMEYECEK

Kaza sonrası uçak parça parça oldu.

İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd, kaza sonrasında uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı. İranlı yetkililer, bulunan kara kutuların ABD’li uçak firması Boeing’e teslim edilmeyeceğini ve İran’da analiz edileceğini açıkladı. Uçağın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını belirten İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, “Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır.” dedi. Kara kutunun, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından oluşturulan Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran’da inceleneceğini belirten Abidzade, “Ukraynalılar da komite toplantılarına iştirak edebilir.” ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran’da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulunması ise dikkat çekti. Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, “Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

UÇUŞLARA SÜRESİZ ERTELEME

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları’nın basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran’a uçak seferlerinin süresiz durdurulduğu bildirildi. Uçağın neden düştüğüne dair “resmi sebeplerin” kısa sürede netleşmesini umduklarına işaret eden Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk da, “Bu trajediye neyin sebep olduğunu öğrenene kadar, Ukraynalı havayolu şirketlerinin İran hava sahası üzerindeki uçuşlarını 9 Ocak itibarıyla durdurma kararı aldık.” diye konuştu.

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Güzergahlar değişti

Uçak güzergahı



ABD ile İran arasında Orta Doğu’da yükselen gerilim nedeniyle bazı ticari hava yolu şirketleri, İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştirme kararı aldı. Fransız Hava Yolu şirketi Air France, İran ve Irak hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını geçici olarak askıya aldığını bildirdi. Malezya Hava Yolları, yaşanan son gelişmeler nedeniyle tüm uçuşlarda İran hava sahasına girmekten kaçınacağını duyurdu. Singapur Hava Yolları da Avrupa uçuşlarını İran dışı rotalardan yönlendireceğini açıkladı. Avustralya’nın Qantas hava yolu şirketi ise Londra-Perth seferinin güzergahını, İran ve Irak hava sahaları dışından geçecek şekilde değiştirdiğini belirtti. Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığı bildirdi.

THY İran seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri, bugün saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı. Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı. THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak. THY’nin ardından Pegasus Havayolları da dün tedbiren İran ile Irak’a yapacağı tarifeli uçuşlarını ve bu V hava sahalarının kullanımını durdurdu.

Türkiye’den başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağının Tahran’da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile telefonda görüşerek İran’da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Ayrıca Çavuşoğlu’nun İran’da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’e de taziyelerini ilettiği bildirildi.