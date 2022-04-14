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Dünya Ukraynalı kadından Emine Erdoğana Türk First Lady thank you
AVRUPA

Ukraynalı kadından Emine Erdoğan'a: Türk First Lady thank you

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekatta 50 gün geride kaldı. Ukrayna’nın Irpin şehrinde gelişmeleri takip eden gazeteci Adem Metan, kentte karşılaştığı Ukraynalı bir kadınla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Ukraynalı kadının kendisine "Türk First Lady thank you." dediğini söyleyen Metan, Emine Erdoğan'ın bölgedeki yetim, kimsesiz çocukların tahliyesinde büyük destek sağladığını ve çok sevildiğini aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı kadından Emine Erdoğana: Türk First Lady thank you
Emine Erdoğan

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 50. güne girildi. Ukrayna ordusu, Rus donanmasının saldırılarına karşı etkili direnişini sürdürüyor.

Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, Ukrayna’nın Irpin şehrinde gelişmeleri takip ediyor. Tansiyonun düşmediği bölgedeki izlenimlerini sosyal medya hesabından da aktaran Metan, Ukraynalı bir kadınla yaşadığı bir diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

"EMİNE HANIMIN BÜYÜK ÇABASI VAR"

Rus ordusunun yıkıp geçtiği bir siteden fotoğraf paylaşan Metan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Burası Irpin’de bir site. Karşılaştığım bir hanımefendi aynen şu ifadeyi kullandı; Türk First Lady thank you.

Yanımdaki rehber arkadaşa nedenini sorduğumda ise Emine Hanım’ın buradaki yetim ve kimsesiz çocukların tahliyesi noktasında çok büyük bir çabası olduğunu anlattı.

Gerçekten Ukrayna halkında Türkiye’ye karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var."

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Gazeteci Adem Metan, Bayraktar TB2 SİHA'lara 'Bunlar gerçek değil oyuncak' diyen Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1'e bağlanarak, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri aktardı. Yanardağ'ın ifadelerine adeta gönderme yapan Metan, 'Bayraktar dediğimizde bütün Ukraynalı askerler Türk gazetecilerin (kontrol noktalarından) geçişine izin veriyor' dedi.
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