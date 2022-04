Ukraynalı kadından Emine Erdoğan'a: Türk First Lady thank you Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekatta 50 gün geride kaldı. Ukrayna’nın Irpin şehrinde gelişmeleri takip eden gazeteci Adem Metan, kentte karşılaştığı Ukraynalı bir kadınla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Ukraynalı kadının kendisine "Türk First Lady thank you." dediğini söyleyen Metan, Emine Erdoğan'ın bölgedeki yetim, kimsesiz çocukların tahliyesinde büyük destek sağladığını ve çok sevildiğini aktardı.

