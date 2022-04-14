Ukraynalı kadından Emine Erdoğan'a: Türk First Lady thank you

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 50. güne girildi. Ukrayna ordusu, Rus donanmasının saldırılarına karşı etkili direnişini sürdürüyor.

Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, Ukrayna’nın Irpin şehrinde gelişmeleri takip ediyor. Tansiyonun düşmediği bölgedeki izlenimlerini sosyal medya hesabından da aktaran Metan, Ukraynalı bir kadınla yaşadığı bir diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

"EMİNE HANIMIN BÜYÜK ÇABASI VAR"

Rus ordusunun yıkıp geçtiği bir siteden fotoğraf paylaşan Metan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Burası Irpin’de bir site. Karşılaştığım bir hanımefendi aynen şu ifadeyi kullandı; Türk First Lady thank you.

Yanımdaki rehber arkadaşa nedenini sorduğumda ise Emine Hanım’ın buradaki yetim ve kimsesiz çocukların tahliyesi noktasında çok büyük bir çabası olduğunu anlattı.

REKLAM

Gerçekten Ukrayna halkında Türkiye’ye karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var."