Dünya Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu Virüslüleri getirmeyin
AVRUPA

Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu: Virüslüleri getirmeyin

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen 48’i Ukraynalı olmak üzere 77 kişiyi taşıyan uçak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi. Çin'den gelen kişileri şehirlerinde istemeyen yüzlerce Ukraynalı, hastanelerin önünde barikat kurarak protestoya başladı.

Haber Merkezi DHA
Yüzlerce Ukraynalı, Kiev'deki hastane önünde 'virüslüleri almayın' diye bağırarak, barikat kurdu.
Yüzlerce Ukraynalı, Kiev'deki hastane önünde 'virüslüleri almayın' diye bağırarak, barikat kurdu.


Çin’in Vuhan kentinden koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen 48’i Ukrayna, 29’ü farklı ülkelerin vatandaşı olan 77 kişi Ukrayna’ya getirildi. Vuhan'dan dün kalkan ve Kazakistan aktarmalı olarak Ukrayna'ya gelen uçağın yakıt ikmali için Kiev'e indiği, kısa süre sonra Harkiv kentine doğru yola çıkacağı belirtildi. Yapılan sağlık kontrollerinde virüs taşımadıkları belirlenen 77 kişinin, 14 gün boyunca önlem olarak Poltova ilinde bir askeri hastanede özel gözetim altında tutulacağı açıklandı.

DHA

Virüs endişesiyle sokağa döküldüler

  • Ülkenin farklı illerinde panik yaşayan yüzlerce kişi, Çin’den gelen kişilerden ‘hastalık kapabilecekleri’ endişesiyle sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı. Kiev, Lviv ve Ternopil şehirlerindeki bazı kasabalarda hastanelerin önünde barikat kurarak eylem yapan vatandaşlar, hastanelerin havalandırma ve izolasyon sistemlerinin yetersiz olduğu ve doktorların korunmasız oldukları gerekçesiyle, Çin’den getirilen kişilerin kendi bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına yerleştirilmemesini talep ediyor.

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"Hiçbir önlem yok" isyanı

Lviv’in Vinniki kasabasında bir hastanenin önünde toplanan yüzlerce kişinin, lastikler ve tahtalarla barikat kurarak tepki gösterdikleri görüldü. Yerel basına konuşan bir Ukrayna vatandaşı, "O kişileri buraya getirebilirler ve içlerinden biri virüs taşıyor olabilir. Hastane personelleri burada yaşıyor, marketlere girip çıkıyor, çocukları okula gidiyor. Çin’de doktorlar uzay elbiseleri giyiyor. Bizde ise hiçbir önlem yok" diyerek endişesini dile getirdi.

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Polis ve askerlerle önlem

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Vuhan’dan getirilen kişilerin karantinada tutulacağı yerde 30 polis ve 17 asker ile yoğun güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.

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