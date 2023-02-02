Ukrayna'nın Donetsk bölgesine füzeli saldırı: Üç kişi öldü sekiz kişi yaralandı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinde füzenin isabet etmesi sonucu 4 katlı apartmanın yıkıldığı belirtildi.

Olay yerinde sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardığı, 2 kişiyi de kurtardığı aktarılan açıklamada, 8 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

“Sivillere saldırılar ülkemizin günlük hayatının gerçeği”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kramatorsk’taki füzenin apartmana isabet etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda sivillerin öldüğünü ve enkaz altında kaldığını belirten Zelenskiy, “Bu tarihin tekrarlanması değil, bu ülkemizin günlük hayatının gerçeği.” dedi.

Zelenskiy, ülkesinin “mutlak kötülükle” ortak sınırı olduğuna işaret ederek, “Bu tür trajedilerin tekrarlanma olasılığını sıfıra indirmek için bu kötülüğün üstesinden gelinmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Zelenskiy, suçluları mutlaka bulup cezalandıracaklarını sözlerine ekledi.

Ruslar 24 saatte 6 füze saldırısı ve 4 hava saldırısı düzenledi

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Slavyansk, Kramatorsk ve Druzhkivka yerleşim birimlerine 4 olmak üzere toplam 6 füze saldırısı ve 4 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rus güçlerin çoklu fırlatma roket sistemiyle 73 saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Düşmanın saldırılarında siviller hayatını kaybetti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Rus askerlerin büyük kayıplar vermesine rağmen Limansk, Bahmutsk, Avdiyivka ve Novopavlovsk yönlerinde ilerleyeme çalıştığı aktarıldı.

Ukrayna askerlerinin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki yerleşim birimlerinde Rusya’nın saldırılarını püskürttüğü kaydedilen açıklamada, Luhansk bölgesinde Novogorovka, Nevskoye ve Dibrova, Donetsk bölgesinde ise Terny ve Serebryanka'nın Rus ateşi altında kaldığı belirtildi.