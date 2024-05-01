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Dünya

Ülkede yedi gün yas ilan edildi: BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan öldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın hayatını kaybettiği ve ülkede yedi gün yas ilan edildiği bildirildi.

23:38 - 1/05/2024 Çarşamba
AA
Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan.
Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kuruluş sürecinde yer alan Dubai Emirliği'nin El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

BAE haber ajansı WAM'dan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, amcası ve El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümünden dolayı "üzüntü içerisinde olduğu" belirtildi.

Bayraklar yarıya indirildi

Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümü sonrasında ülkede bayrakların yarıya indirildiği ve 7 gün yas ilan edildiği bildirildi.

Genç yaşlarından itibaren Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'nin kurucusu Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın yanında bulunduğu ve tecrübe kazandığı kaydedildi.

BAE'nin 1971 yılında kurulma sürecinde Şeyh Tahnun bin Muhammed'in de BAE'nin kurucusu Al Nahyan ile birlikte çalıştığı ifade edildi.

Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'de Tarım Bakanlığı ve BAE'nin petrol ve doğalgaz şirketi ADNOC'un müdürlüğünü yaptığı aktarıldı.

#BAE
#Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan
#Birleşik Arap Emirlikleri
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