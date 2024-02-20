Uluslararası Af Örgütü'nden Fransa'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdur

Tüm devletlerin UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasını gözetmek zorunda olduğuna işaret eden Samoullier, şu ifadeleri kullandı:

Tüm devletlerin UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasını gözetmek zorunda olduğuna işaret eden Samoullier, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Uluslararası Af Örgütünün aylardır tekrarladığı gibi kalıcı ateşkes ve İsrail'e silah ve savaş malzemesinin teslimatının durdurulmasından geçiyor. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak Fransa, soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeli. Bu, İsrail'e soykırım riski kapsamına girecek eylemlerde bulunmasını sağlayacak malzemeleri vermemekten geçiyor."