Dünya Umman ile ABD arasında ortak hava tatbikatı Tatbikatın süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı
ORTADOĞU

Umman ile ABD arasında ortak hava tatbikatı: Tatbikatın süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı

Umman ile ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı. Tatbikatla, Umman Hava Kuvvetlerinin savaş kapasitesinin ve bu kuvvetlerin sahip olduğu modern silah ve gelişmiş elektronik donanımın test edilmesi amaçlanıyor. Tatbikatın, süresine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Umman haber ajansı OMAN'da yer alan haberde, "Hassas Gözlem" ismi verilen tatbikata Umman ve ABD hava kuvvetleri ile ABD savaş uçaklarının katıldığı bildirildi.

  • Tatbikatla, Umman Hava Kuvvetlerinin savaş kapasitesinin ve bu kuvvetlerin sahip olduğu modern silah ve gelişmiş elektronik donanımın test edilmesinin yanı sıra Umman silahlı kuvvetleri ile dost ülkeler arasındaki operasyonel koordinasyon düzeyinin yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tatbikatın, süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD savaş peşinde değil
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD savaş peşinde değil
İran sınırında deprem

İran sınırında deprem

​Meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.
Tel Abyadda bombalı terör saldırısı

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Emrinize amadeyiz

Emrinize amadeyiz

​İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzedelerle buluştu.
İdlib'e yeni sevkiyat

İdlib'e yeni sevkiyat

Komando, mühimmat ve askeri araç gönderildi.
O sene<br>inşallah bu sene

O sene
inşallah bu sene

​​Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak'ın şampiyonluk mesajı.
Aslan seriye bağladı

Aslan seriye bağladı

Malatyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray 6'da 6 yaptı.

Lavrov'a söyledik

Lavrov'a söyledik

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması.

Zirvenin yeni sahibi

Zirvenin yeni sahibi

Sivasspor'u deviren Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu.
Rekorlar<br>gelmeye başladı

Rekorlar
gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark'ın 2.etabı açılışında konuştu.
Zarar veren yandı

Zarar veren yandı

73 bin 747 TL ceza kesilecek.
'Çöp' diye aldı <br>119 bin lira çıktı

'Çöp' diye aldı
119 bin lira çıktı

Emeklinin 25 yıllık birikimi parayı teslim etti.
Paralar bile<br>dezenfekte ediliyor

Paralar bile
dezenfekte ediliyor

Çin'de koronavirüs ile mücadele sürüyor.
Sona<br>yaklaşıldı

Sona
yaklaşıldı

112 kilometre menzile sahip.
37 ilde PKK'ya operasyon

37 ilde PKK'ya operasyon

​İçişleri Bakanlığı açıkladı: 450 kişi gözaltına alındı.
Bir anne daha evladına kavuştu

Bir anne daha evladına kavuştu

Evlat nöbetinde ailesiyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.