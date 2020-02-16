Umman ile ABD arasında ortak hava tatbikatı: Tatbikatın süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı Umman ile ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı. Tatbikatla, Umman Hava Kuvvetlerinin savaş kapasitesinin ve bu kuvvetlerin sahip olduğu modern silah ve gelişmiş elektronik donanımın test edilmesi amaçlanıyor. Tatbikatın, süresine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi 16 Şubat 2020, 20:46 Son Güncelleme: 16 Şubat 2020, 21:03 AA