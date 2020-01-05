Dünya Ummandan ABD ve İrana diyalog çağrısı Diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz
ORTADOĞU

Umman'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı: Diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz

Umman, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, taraflara diyalog çağrısında bulundu. Açıklamada, "Umman Sultanlığı, ABD ve İran arasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Her iki ülkeyi diyaloğa davet ederek sorunlarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan açıklamada, "Umman Sultanlığı, ABD ve İran arasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Her iki ülkeyi diyaloğa davet ederek sorunlarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

  • Her iki ülkeyle iyi ilişkilere sahip olan Umman, uluslararası toplumu, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması yönünde sarf edilen çabaları yoğunlaştırmaya çağırdı.

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Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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