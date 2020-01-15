Dünya Ümmet Vakfı "Kudüste 2019" raporunu açıkladı
ORTADOĞU

Ümmet Vakfı "Kudüs'te 2019" raporunu açıkladı

Ümmet Vakfı tarafından "Kudüs'te 2019" isimli bir rapor hazırlandı. Ümmet Vakfı Başkanı Mehmet Masum Yün tarafından kamuoyuna sunulan raporda, "İşgalci İsrail Kudüs'ü yalnızlaştırmak için hukuksuz tutuklamalarını artırarak devam ettirdi. 531'i çocuk, 94'ü kadın, 1453'ü erkek olmak üzere 2 bin 78 haksız tutuklama yapıldı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri rekor seviyeye ulaştı. 29 bin 610 fanatik Yahudi, işgalci İsrail polisinin korumasında, silahların gölgesinde mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid, 12 Mart, 15 Ağustos ve 16 Eylül tarihlerinde 3 kez ibadete kapatıldı. Biri kadın 7 genç Kudüs'te hiçbir gerekçe olmadan şehit edildi. Gerçekte tek yaptıkları Mescid-i Aksa'yı terk etmemeleriydi ama bu bile işgalci İsrail'e fazla geldi" açıklamalarına yer verildi.

Haber Merkezi AA
Kudüs, işgalci rejimin haksız ve hukuksuz tecavüzleri yüzünden mahzun.
Kudüs, işgalci rejimin haksız ve hukuksuz tecavüzleri yüzünden mahzun.

Ümmet Vakfının hazırladığı "Kudüs'te 2019" başlıklı raporda, işgalci İsrail'in Kudüs'ü yalnızlaştırmak için hukuksuz tutuklamalarını artırarak devam ettirdiği, 531'i çocuk, 94'ü kadın, 1453'ü erkek olmak üzere 2 bin 78 haksız tutuklama yapıldığı bildirildi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde çalışan Ümmet Vakfınca hazırlanan "Kudüs'te 2019" başlıklı rapor, Topkapı'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna açıklandı.

Ümmet Vakfı Başkanı Mehmet Masum Yün, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, işgalci İsrail'in Kudüs'te her alanda zulmünü ve tahribatını katbekat artırarak devam ettiğini belirtti.

İşgal altında yaşayan, Yahudileştirme ve soykırım politikalarına direnen, insani ve siyasi haklarını geri almak için mücadele eden Kudüs halkının uluslararası desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Yün, İslam ülkelerindeki vakıf ve dernekler ile barışı seven tüm ülkelerdeki uluslararası kuruluşların Kudüs'teki işgalin sona ermesi için gayretlerini yoğunlaştırmaları gerektiğini söyledi.

Kudüs'ün bir barış şehri, medeniyetlerin buluşma yeri, güvende olmasıyla insanlığın huzur bulacağı kutsal bir mekan olduğunu ifade eden Yün, "Medeniyetin devamı için bu şehrin iyimserlik, adalet ve insani yaşayışın bir örneği olarak kalması gerekir. Bu sebeple işgale, zulme ve sömürgeciliğe karşı olanların Filistin halkının vatanının özgürleştirilmesi için verdiği mücadeleyi desteklemek gerekir." diye konuştu.

AA
Ümmet Vakfı Başkanı Mehmet Masum Yün.

Kudüs'te 114 projeyle 462 bin 367 kişiye ulaşıldı

Mehmet Masum Yün, Ümmet Vakfının 2019 yılında da Kudüslü Müslümanların ve mazlum Mescid-i Aksa'nın yanında olmaya devam ettiğini ve Kudüs halkının desteklenmesi için her alanda projelerine devam edeceğini dile getirdi.

Yün, vakfın geçen yıl Kudüs'te yaptığı çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

  • "Ümmet Vakfı, imani bir mesele olarak gördüğü Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü yolunda projeler gerçekleştirmektedir. 2019 yılı içerisinde eğitim alanında 71 projeyle 96 bin 656, ekonomik alanda 8 projeyle 2 bin 597, sosyal alanda 19 projeyle 37 bin 124, sağlık alanında 3 projeyle 3 bin 922, mukaddes alanlarda 43 projeyle 322 bin 367 kişiye ulaşılmıştır. Toplamda 114 projeyle 462 bin 367 kişiye ulaştık. Vakfın bu çalışmalarına ve projelerine maddi ve manevi anlamda destek veren halkımıza teşekkür ederiz."

"Mescid-i Aksa'yı yıkma planları bölgedeki barışı tehdit ediyor"

Konuşmasının ardından raporu sunan Yün, yıllardır huzurun ve bereketin şehri Kudüs'ün işgalci rejimin haksız ve hukuksuz tecavüzleri yüzünden hüzün, gözyaşı ve zulüm ile anılmaya devam ettiği anlattı.

Düne kadar bütün insanlığın ortak mirası olan Kudüs'ün bugün Siyonizm işgali altında açlığın, sefaletin, haksızlığın ve ölümün kol gezdiği bir belde haline geldiğine işaret eden Yün, "Sadece Müslümanların değil, 'Ben insanım ve vicdanım var.' diyen her ehli insaf kişinin kayıtsız kalmaması gereken Kudüs'e maalesef gereken ilgi gösterilmemekte ve yardım yapılmamaktadır." dedi.

Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik tehlikeli saldırıların, mescidi yıkılmakla tehdit eden kazıların ve yerine iddia edilen Süleyman heykelini inşa etme planının bölgede ve dünyada, barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurgulayan Yün, bunların insanlığın ortak mirasına ve medeniyetine yönelik saldırılar olduğunu belirtti.

"Biri kadın 7 genç Kudüs'te hiçbir gerekçe olmadan şehit edildi"

Ümmet Vakfı Başkanı Mehmet Masum Yün, raporda yer verilen İsrail'in 2019 Kudüs bilançosunu şu şekilde sıraladı:

  • "İşgalci İsrail Kudüs'ü yalnızlaştırmak için hukuksuz tutuklamalarını artırarak devam ettirdi. 531'i çocuk, 94'ü kadın, 1453'ü erkek olmak üzere 2 bin 78 haksız tutuklama yapıldı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri rekor seviyeye ulaştı. 29 bin 610 fanatik Yahudi, işgalci İsrail polisinin korumasında, silahların gölgesinde mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid, 12 Mart, 15 Ağustos ve 16 Eylül tarihlerinde 3 kez ibadete kapatıldı. Tüm dünyanın gözü önünde bir ibadethaneyi kapatan İsrail'in bu tavrını hiçbir inancın kabul etmesi mümkün görünmese de dünya bu vahşete ses çıkaramadı. 355 Müslümana Mescid-i Aksa'da ibadet yasağı getirildi. Biri kadın 7 genç Kudüs'te hiçbir gerekçe olmadan şehit edildi. Gerçekte tek yaptıkları Mescid-i Aksa'yı terk etmemeleriydi ama bu bile işgalci İsrail'e fazla geldi ve Kudüslüleri yıldırma politikaları gereği bu gençleri şehit etti."

Geçen yıl İsrail'in, 173 Kudüslü ailenin evini yıktığını, 44 Müslümanın Kudüs'e girişini yasakladığını, Müslümanlara ait 5 sivil toplum kurumunu kapattığını ve eğitim haklarını engellediğini aktaran Yün, 15 bin zeytin ağacının tahrip edildiğini ve Müslümanlar arasındaki fakirlik oranının yüzde 80'i aştığını kaydetti.
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