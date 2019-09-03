Dünya Çin, Uygurları casus yazılımla izlemiş
ASYA

uygurları casus yazılımla dinledi, Çin uygur , Çin uygurların telefonlarını dinliyor.

Çin, Uygurları casus yazılımla izlemiş

Çin'in İphone'lardaki güvenlik zaafını kullanarak iki yıldır Uygur Türkleri'nin telefonlarına sızdığı öğrenildi. Çin'in Google tarafından tespit edilen kötü niyetli yazılımları geliştirerek kullandığı ve Uygur Türklerinin telefonlarındaki bilgileri ele geçirdiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google, İphone'lardaki güvenlik zafiyetini geçtiğimiz hafta duyurmuştu.
Google, İphone'lardaki güvenlik zafiyetini geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

Çin'in iki yıldır İphone'larda tespit edilen güvenlik zaafını kullanarak Müslüman Uygurların telefonlarına sızdığı ortaya çıktı. Google bir süre önce İphone'larda bir güvenlik açığı olduğunu duyurmuş, , geliştirilen bir kötü niyetli yazılım aracılığıyla, Apple'ın iPhone marka akıllı telefonlarının en az iki yıl boyunca hacklenmeye çalışıldığına dair kanıtlar sunmuştu.

Adım adım izleme

Teknoloji portalı TechCrunch ve Forbes dergisinde yer alan haberlere göre casus yazılımla Uygurlar hedef alındı. Casus yazılımla iPhone'lardaki WhatsApp ve iMessage gibi mesajlaşma uygulamalarının içerikleri, fotoğraflar ve konum bilgisine ulaşmak mümkün. Google yazılım uzmanlarının uyarısı üzerine iPhone marka mobil telefonların üreticisi Apple şirketi, Şubat ayında sistem açığını ortaya çıkarmış ve yazılımlarını güncelleyerek, güvenliği yeniden sağlamıştı.

Çin yazılımı geliştirmiş

Google'dan Apple'a yapılan uyarıda Uygurların izlendiği bilgisine ise yer verilmemişti. Google, iPhone kullanan belirli bir halk topluluğunun iki yıldır gizlice izlendiği bilgisini vermekle yetinmişti. Yine Android ve Windows'un da izlendiğine dair bilgi verilmemişti. Haberde casus yazılımların Çin makamlarınca geliştirildikleri belirtildi.

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