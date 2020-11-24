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Dünya Uzaydan gelmiş gibi Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
AMERİKA

Uzaydan gelmiş gibi: Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu

ABD’nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı. Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick’İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyor.

Haber Merkezi DHA
ABD’nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı.
ABD’nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı.

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında dikili olarak keşfedilen metal blok eyalette paniğe neden oldu.

KARŞILAŞTIĞIM EN TUHAF ŞEY

Boyu 3,6 metre olan blogun helikopter tarafından farkedildiği öğrenildi.Metal blogu tespit eden helikopter pilotu yaptığı açıklamada “Uçmaya başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey” dedi.

UZAY FİLMDEKİ BLOKLARA BENZETİLDİ
Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick’İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyor. Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır” dedi.
Blogun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden görüntü ve fotoğraf yayınlayarak halktan bilgi talep ediyor.

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