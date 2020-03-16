Dünya Uzmanlar itiraf etti İngiltere hazır değil, yeterli ekipman ve personel yok
AVRUPA

Uzmanlar itiraf etti: İngiltere hazır değil, yeterli ekipman ve personel yok

Koronavirüse karşı hiçbir tedbir almayan İngiltere'de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. İngiltere'de sosyal hizmet uzmanları hükümeti uyararak koruyucu giysi, alkol, oksijen gibi kaynakların tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını açıkladı. Uzmanlar ayrıca artan vakalarla birlikte sedasyon ve ağrı kesici ilaçlarının 24 saatten kısa bir sürede bitebileceğini söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere'de koronavirüs tehlikesinin sağlık sistemini çökerteceğinden endişe ediliyor.
İngiltere'de koronavirüs tehlikesinin sağlık sistemini çökerteceğinden endişe ediliyor.

Koronavirüse karşı hiçbir önlem almayan İngiltere'de ilaç, oksijen, yatak ve diğer tıbbı malzeme yetersizliği alarm veriyor. Koronavirüs tehlikesine karşı hiçbir tedbir almama ve sürü bağışıklığı stratejisi yürüten İngiltere'de sağlık sektörü büyük bir sınavla karşı karşıya.

İngiltere aldığı karar çercevesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsten korunma planını reddetti ve birçok Avrupa ülkesinden farklı bir strateji izleyeceğini açıkladı. Gündelik hayatı kısıtlayan tedbirlerin oldukça az olduğu İngiltere'de İtalya'da yaşanan krizin bir benzerinin yaşanması durumunda tıbbi malzeme yetersizliğinin artacağı ve sağlık sisteminin çökeceğinden endişe ediliyor.

İngiltere'de sosyal hizmet uzmanları hükümete ülkenin koronavirüs krizine karşı hazır olmadığı konusunda uyarıda bulunarak koruyucu giysi, alkol, oksijen gibi kaynakların tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Hazır değiliz

Anestezistler Derneği tarafından düzenlenen ve bu hafta sonu yaklaşık 1000 sağlık görevlisinin izlediği özel bir web seminerinde, uzmanlar krizle mücadele için yeterli ekipman veya personel olmadığını itiraf etti.

İlaçlar bitiyor

Uzmanlar, 10 koronavirüs hastasının olduğu bir hastanede sedasyon ve ağrı kesici ilaçlarının 24 saatten kısa bir sürede bitebileceğini söyledi. Ülkede ayrıca genelde hastanelerde şiddetli sancı çeken kanser hastalarının tedavisinde kullanılan bir ağrı kesici olan Fentanil'in de stoklarının azaldığı ifade ediliyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) uzun zamandır personel, hizmet ve kaynak sıkıntısı içinde olduğu biliniyor. Koronavirüs salgınıyla sistem üzerindeki baskının daha da ağırlaşmasından ve sistemin çökmesinden endişe ediliyor. Hükümetin geciktirme stratejisi de bu endişeye çözüm olarak sunuluyor. Bu stratejisinin doğal bir sonucu olarak gösterilen ve “sürü bağışıklığı” tabir edilen metodun ise temel olarak bu amaca hizmet etmesi bekleniyor.

İngiltere'de resmi rakamlara göre ülkede salgına yakalanan kişi sayısı bin yüzü geçti. Koronavirüs taşıdığı tespit edildikten sonra hayatını kaybeden kişi sayısı ise cumartesi itibariyle 21 olarak açıklandı. Ülkede bugüne kadar koronavirüs testi yapılan kişi sayısının ise 38 bin civarında olduğu bildirildi. Ancak hükümetin salgınla ilgili belirlediği stratejiye göre artık ağır vakalar haricinde test yapılmayacağını açıklaması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

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