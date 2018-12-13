Dünya Valide İnsani Yardım Derneğinden Arakanlı Müslümanlara yardım
ASYA

Valide İnsani Yardım Derneği'nden Arakanlı Müslümanlara yardım

Valide İnsani Yardım Derneği'nden Arakanlı Müslümanlara yardım

Valide İnsani Yardım Derneğince hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda ve giysi yardımı, kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara ulaştırıldı.

AA
Valide İnsani Yardım Derneği
Valide İnsani Yardım Derneği

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Budistlerin zulmünden ve katliamlarından kurtulmak için evlerini terk ederek Bangladeş mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlara yardım yapılmaya devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayatlarını devam ettirmeye çalışan Arakanlı Müslümanlara, hayırsever bağışçıların katkılarıyla gıda ve giysi olmak üzere çeşitli yardımlar gönderdiklerini belirtti. Yardımların dernek görevlileri tarafından dağıtıldığı bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yaşayan insanların yaşam standartları, kış mevsiminin de gelmesiyle çok aşağı seviyede seyrettiği için özellikle eğitim ve sağlık şartları durma noktasına gelmiştir. Bizim gibi yardım dernekleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ayakta kalmaya çalışan bu insanlara, yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Valide İnsani Yardım Derneği olarak aynı kaderi paylaşan savaş bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine hem dini hem de insani bir görev bildiğimiz yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu insanların refaha kavuşmasını, savaşın ve nefretin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz."

Ahmet Yılmaz, savaş tehdidi altında bulunan Arakanlı Müslümanların yanı sıra Yemen ve Suriye'ye de yardımların devam edeceğini aktardı.

/**/
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı, ikinci 100 günlük eylem planını açıklıyor.
Türkiye dünyaya silah satıyor

Türkiye dünyaya silah satıyor

Amerika'dan Uzak Doğu'ya uzanan pazarda Türkiye de yerini aldı.
TCDD personeli 3 kişi gözaltında

TCDD personeli 3 kişi gözaltında

​Ankara'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.
Rahipler de ikiye bölündü

Rahipler de ikiye bölündü

Ayinde, 'Rusya'dan ayrılalım mı' kavgası çıktı.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılıyor.

Beklenen ayrılık

Beklenen ayrılık

​Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesini resmen feshetti.

Görülmemiş düşüş

Görülmemiş düşüş

Bir zamanlar 2 milyon TL'ye çıkan taksi plakaları değer kaybetmeye devam ediyor.
Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

​5 yaşındaki Ege yaşam mücadelesi veriyor, ailesiyse suçluların hesap vermesini bekliyor.
Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Kilometrelerce yol gittikten sonra fark etti.
Yeni yılda emekli zamları

Yeni yılda emekli zamları

12 milyon emeklinin alacağı maaş netleşti.
Youtuber kardeşler gözaltında

Youtuber kardeşler gözaltında

29 ilde, gençleri uyuşturucuya özendiren video girenlere yönelik operasyon başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.