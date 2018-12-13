Valide İnsani Yardım Derneği'nden Arakanlı Müslümanlara yardım

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Budistlerin zulmünden ve katliamlarından kurtulmak için evlerini terk ederek Bangladeş mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlara yardım yapılmaya devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayatlarını devam ettirmeye çalışan Arakanlı Müslümanlara, hayırsever bağışçıların katkılarıyla gıda ve giysi olmak üzere çeşitli yardımlar gönderdiklerini belirtti. Yardımların dernek görevlileri tarafından dağıtıldığı bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yaşayan insanların yaşam standartları, kış mevsiminin de gelmesiyle çok aşağı seviyede seyrettiği için özellikle eğitim ve sağlık şartları durma noktasına gelmiştir. Bizim gibi yardım dernekleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ayakta kalmaya çalışan bu insanlara, yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Valide İnsani Yardım Derneği olarak aynı kaderi paylaşan savaş bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine hem dini hem de insani bir görev bildiğimiz yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu insanların refaha kavuşmasını, savaşın ve nefretin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz."

Ahmet Yılmaz, savaş tehdidi altında bulunan Arakanlı Müslümanların yanı sıra Yemen ve Suriye'ye de yardımların devam edeceğini aktardı.