Vefat eden ünlü aktör Haim Topol 'Mossad ajanı' çıktı

1971 yapımı "Damdaki Kemancı" filmi ile dünya çapında ün kazandı. Elde ettiği bu ünü, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın gizli görevlerinde kullandı.

Geçen ay 87 yaşında vefat eden Haim Topol'un ailesi, ünlü aktörün Mossad ajanı olduğunu duyurdu. TRT Haber'de yer alan habere göre, İsrail basınına konuşan ailesi, Topol'un kendilerine açıklamadığı birçok yurt dışı seyahati yaptığını söyledi. Uzun yıllar İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan İsrailli aktörün, burada, daha sonra Mossad'ın başına gelecek Zvi Amir ile sık sık görüştüğü ifade edildi.