Venezuelalı temsilci Trump'ı kitap okuyarak protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.
Trump, konuşmasında Venezuela, İran ve Çin'e karşı sert mesajlar verdi.
- BM Genel Kurulu'nda Venezuela'yı temsil eden delegasyon, ülkesini eleştiren Trump'ı kitap okuyarak protesto etti.
Zirvenin en ilginç o anlar kameralara da yansıdı.
📸BM Genel Kurulu'na katılan Venezuela delegasyonu, ülkesini eleştiren Trump'ı kitap okuyarak protesto ettihttps://t.co/IxHlJJlxt6 pic.twitter.com/PIZBVO4E32
📸BM Genel Kurulu'na katılan Venezuela delegasyonu, ülkesini eleştiren Trump'ı kitap okuyarak protesto ettihttps://t.co/IxHlJJlxt6 pic.twitter.com/PIZBVO4E32— Yeni Şafak (@yenisafak) 24 Eylül 2019