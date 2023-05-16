|
Dünya

Vodafone CEO'su Valle 11 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere merkezli uluslararası telekomünikasyon şirketi Vodafone, üç yılda 11 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Vodafone CEO'su Margherita Della Valle, performanslarının yeterince iyi olmadığını açıkladı.

10:59 . 16/05/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Vodafone 11 bin kişiyi işten çıkaracak.

Vodafone 11 bin kişiyi işten çıkaracak.

Reuters'in haber kaynaklarına göre
, Vodafone'un VOD.L yeni CEO'su Margherita Della Valle, üç yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.

Valle, yaklaşık 100 bin kişi istihdam eden Vodafone'un "değişmesi" gerektiğini ifade etti.

Şirket serbest nakit akışının bu yıl 1.5 milyar euro azalacağını, yeni finansal yılda ise karında çok sınırlı büyüme gerçekleşeceğini öngördü.


Geçen ay kalıcı olarak atanan Della Valle,
"Performansımız yeterince iyi değil,"
dedi.
"Önceliklerim müşteriler, basitlik ve büyüme. Rekabet gücümüzü yeniden kazanmak için karmaşıklığı ortadan kaldırarak organizasyonumuzu basitleştireceğiz."

Margherita Della Valle


#Vodafone
#Margherita Della Valle
#telekomünikasyon
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları