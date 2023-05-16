Vodafone CEO'su Valle 11 bin kişiyi işten çıkaracak

Vodafone 11 bin kişiyi işten çıkaracak.
Reuters'in haber kaynaklarına göre
, Vodafone'un VOD.L yeni CEO'su Margherita Della Valle, üç yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.
Valle, yaklaşık 100 bin kişi istihdam eden Vodafone'un "değişmesi" gerektiğini ifade etti.
Şirket serbest nakit akışının bu yıl 1.5 milyar euro azalacağını, yeni finansal yılda ise karında çok sınırlı büyüme gerçekleşeceğini öngördü.
Geçen ay kalıcı olarak atanan Della Valle,
"Performansımız yeterince iyi değil,"
dedi.
"Önceliklerim müşteriler, basitlik ve büyüme. Rekabet gücümüzü yeniden kazanmak için karmaşıklığı ortadan kaldırarak organizasyonumuzu basitleştireceğiz."
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