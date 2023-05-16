Vodafone CEO'su Valle 11 bin kişiyi işten çıkaracak

, Vodafone'un VOD.L yeni CEO'su Margherita Della Valle, üç yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.

, Vodafone'un VOD.L yeni CEO'su Margherita Della Valle, üç yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.

Valle, yaklaşık 100 bin kişi istihdam eden Vodafone'un "değişmesi" gerektiğini ifade etti.

Şirket serbest nakit akışının bu yıl 1.5 milyar euro azalacağını, yeni finansal yılda ise karında çok sınırlı büyüme gerçekleşeceğini öngördü.