Dünya Vuhandan getirilenleri taşladılar Ülkeyi karıştıran olayda polisle çatıştılar
AVRUPA

Vuhan'dan getirilenleri taşladılar: Ülkeyi karıştıran olayda polisle çatıştılar

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi. Getirilen 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı. Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Haber Merkezi AA
Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.
Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.
Vuhan'dan getirilenler bazı kişiler tarafından taşlanarak protesto edildi.
Vuhan'dan getirilenler bazı kişiler tarafından taşlanarak protesto edildi.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi Vuhan'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.

Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.

SALGIN KORKUSUYLA OLAY ÇIKARDILAR

  • Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.

Vuhan'dan getirilenleri taşladılar.

İHA
Vuhan'dan getirilenler sağlık merkezine otobüslerle transfer edildi.
Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.
  • Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

İHA
Vuhan'dan getirilenler sağlık merkezine otobüslerle transfer edildi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska da Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda, tahliye edilenlerin tedbir amacıyla iki hafta karantinada kalacağını, tahliye edilenlerle birlikte olacağını bildirdi.

Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.

Tahliye sürecini Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Skaletska, "Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.

Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.

Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.

Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.

Vuhan'dan getirilenleri taşlayan Ukraynalılar polisle çatıştı.

İHA
Vuhan'dan getirilenler.

İHA
Vuhan'dan getirilenler.

İHA
Vuhan'dan getirilenler.

İHA
Vuhan'dan getirilenler.

İHA
Vuhan'dan getirilenler.

İHA
Vuhan'dan getirilenler.
11 bin kişinintedbir kararı kaldırıldı

11 bin kişinin
tedbir kararı kaldırıldı

Nüfus Müdürlüğü tarafından açıklandı...
Rekora uçacak!

Rekora uçacak!

​Türk Hava Yolları dünya devlerini geride bıraktı.
Bakanlıktanzombi araç önlemi

Bakanlıktan
zombi araç önlemi

Trafikte sayıları 500 bini aşınca harekete geçildi.
Altında tarihi zirve

Altında tarihi zirve

​Uzmanlar yıl sonu için 340 lira tahmini yapıyor.
İstanbul dahil bir çok bölgeye saatli uyarı

İstanbul dahil bir çok bölgeye saatli uyarı

​Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı.
İlk kez<br>gerileme oldu

İlk kez
gerileme oldu

Ölümcül virüs salgınında çarpıcı gelişme.

Vuhan'dan<br> gelenleri taşladılar

Vuhan'dan
gelenleri taşladılar

​'Virüslüleri istemiyoruz' diyerek hastaneleri kapattılar.

Takımı <br>yöneten sensin

Takımı
yöneten sensin

Başarısızlıklar için kendisi hariç herkesi suçladı.
Kilolarca alıyorlar

Kilolarca alıyorlar

Rekor artış sonrası 5 liralık altına hücum edildi.
Tüm darbeleri masonlar planladı

Tüm darbeleri masonlar planladı

​Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekilmesinin ardında Masonlar var.
İran'da<br>korona alarmı

İran'da
korona alarmı

Vaka sayısı 5'e yükseldi, ​acil durum ilan edildi.
Darbenin karar sürecine katıldı

Darbenin karar sürecine katıldı

CIA ajanıyla aynı baz istasyonundan sinyal vermiş.
Bu ırkçı<br>terörü durdurun

Bu ırkçı
terörü durdurun

Saldırı sonrası Türkler ve Müslümanlar endişeli.
Hedef Serakib

Hedef Serakib

50 rejim askeri öldürüldü, 5 tank imha edildi.
Muhteşem

Muhteşem

24 saat açık olacak kütüphanede 2 milyon kitap bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.