Dünya WikiLeaksin kurucusu Julian Assange ABDye iade ediliyor
AVRUPA

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ABD'ye iade ediliyor

ABD'nin Irak işgali sırasında kontrol noktalarındaki sivilleri helikopterle hedef alarak öldürdüğü görülen videoları ve belgeleri yayınlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında yürütülen iade süreci karara bağlandı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.

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Haber Merkezi AA
WikiLeaksin kurucusu Julian Assange ABDye iade ediliyor
WikiLeaks kurucusu Julian Assange

ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri ortaya çıkaran WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine ilişkin karar İngiltere İçişleri Bakanı tarafından imzalandı. Assange'ın yargılanması ABD'de devam edecek. WikiLeaks kurucusunun iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Irak dosyasında neler vardı?

Irak dosyasında, kontrol noktalarında sivillerin öldürülmesi, teslim olmak üzere bir askeri üsse gelen 2 kişinin helikopterle vurulması, ABD askerlerinin parmağını kestikleri bir mahkumu asitle yakmaları, bir mahkumun ABD askerlerinin gözleri önünde Irak askeri tarafından infaz edilmesi gibi olayları gösteren belgeler de yer aldı.

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