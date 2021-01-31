Yanardağ eteğinde zorlu yaşam

KÜL VE DUMANDAN KAÇIŞ

Yanardağa 5 kilometre uzaklıkta Sleman bölgesine bağlı Kali Tengah Lor köyünde yaşayan Ngatinu adlı bir köylü, patlamalar yoğunlaştığında köydeki birçok kişinin geçici barınaklara gittiğini söyledi. Kül dumandan köyün çok fazla etkilenmediğini söyleyen Ngatinu, “Durumun tehlikeli olması halinde yerleşim alanlarımızı terk ederek aşağı bölgeye kaçıyoruz” ifadelerini kullandı.

SON YILLARDA SIKLAŞTI

Sukir Gunarto adlı bir köylü, “Kendimizi emniyette hissetmediğimiz zaman geçici barınaklara geçiyoruz. Yaşadığımız bu durum son yıllarda sıklaştı” diye konuştu. Gunarto, 2010’daki patlamanın büyük olduğunu ve lavların köylerine kadar ulaştığını belirterek, “2010’daki yanardağ patlamasında komşumu kaybettim. Köyü terk etmek istemeyenler canından oldu. Patlama sonrası geçici barınaklarda kaldık” dedi.

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TARIM İÇİN DÖNÜYORLAR

50 yaşındaki Margo Wiyono da geçen yılki patlamalarda 3 aydan fazla geçici barınaklarda kaldığını ancak sabahları tarım ve hayvancılık gibi yapılması gereken işleri yaptıktan sonra tedbir amaçlı barınağa geri döndüğünü söyledi. Kaliurang bölgesinden Herman Widyanto ise, “Eşim ve 3 çocuğumla burada yaşıyoruz ve geçimimizi burada sağlıyoruz. Zorunlu göç olmadıkça buradan ayrılmak istemiyorum” dedi.

‘Tetikte kalın’

Öte yandan Endonezya Jeofizik Merkezi, yanardağdaki hareketlilik nedeniyle halkın tetikte olmasını gerektiğini belirtti. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezin (PVMBG) Kaliurang Gözlem Merkezi Sorumlusu Heru Suparwaka, yanardağa en yakın yerleşim alanının yanardağın güneybatı yönünde 6 kilometre uzaklıkta yer aldığını aktardı. Suparwaka, şu anki yanardağ hareketliliğine göre herkesin güvende olduğunu ancak bölgedeki halkın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

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Kum ocaklarına güvenlik uyarısı

Merapi Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgedeki kum ocaklarına da güvenlik uyarısı yapıldı. Orta Cava Vali Yardımcısı Taj Yasin Maimoen, yaptığı açıklamada, bölgedeki kum ocaklarında çalışanlara Ulusal Afet Ajansı Yönetimi’nin (BNPB) uyarılarını dikkate alarak güvenliklerine öncelik vermeleri gerektiğini belirtti. Bazı kum ocaklarının yanardağdaki hareketliliğe karşın çalışmaya deva ettiğini aktaran Maimoen, kum ocağı çalışanlarının kurallara uymasını ve yaşamlarını tehlikeye atmamalarını istedi.