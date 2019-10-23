Dünya Yemenliöğrencilere kırtasiye desteği
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Yemenli öğrencilere kırtasiye desteği

Yemenli öğrencilere kırtasiye desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin devam ettiği Yemen’in 9 farklı bölgesinde eğitimlerini zor şartlar altında sürdürmeye çalışan 6 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemen'e yapılan kırtasiye yardımından 6 bin 500 öğrenci faydalandı.
Yemen'e yapılan kırtasiye yardımından 6 bin 500 öğrenci faydalandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’deki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak İHH, Yemen’in Marib, Cevf, İbb, Taiz, Emanet'ül Asıme, Aden, Lahc, San'a ve Hadramevt bölgelerindeki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Yardımlardan 6 bin 500 öğrenci istifade etti.

İHH Yemen'de öğrencilere okul çantası, defter, tükenmez ve kurşun kalem, kalemtıraş, silgi ile cetvel dağıttı.

Özellikle göçlerin artmasıyla maddi sıkıntıların da artış gösterdiği Yemen’de eğitim şartları da iyice zorlaştı. İHH da gerek devlet okullarında gerekse kendi açtığı okullardaki açtığı öğrencilere okul çantası, defter, tükenmez ve kurşun kalem, kalemtıraş, silgi ile cetvel dağıttı.

Tuvalet ve lavabo ihtiyacı

Yemen’deki bazı okullarda ayrıca tuvalet ve lavabo ihtiyacı da bulunuyor. İHH ise hayırseverlerin destekleriyle okullardaki tüm eksiklikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, kırtasiye yardımının dışında Yemen’in Marib bölgesine bağlı Hanik Çadır Kenti’nde büyük bir su deposu açarak su sorununu çözüme kavuşturdu.

Çadır kente su şebekesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, kırtasiye yardımının dışında Yemen’in Marib bölgesine bağlı Hanik Çadır Kenti’nde büyük bir su deposu açarak su sorununu çözüme kavuşturdu. Şebeke kurulumu ile birlikte çadır kentin çeşitli bölgelerine ufak depolar da kuruldu. Su şebekesi kurulumundan çadır kentte bulunan bin 500 Yemenli mağdur istifade edecek.

Su şebekesi kurulumundan çadır kentte bulunan bin 500 Yemenli mağdur istifade edecek.

Yemen halkı yardım bekliyor

Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, YEMEN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına YEMEN açıklaması ile yardım edebiliyor.

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