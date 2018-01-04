Yeni Şafak ve TVNET bir haftadır İran'da

Yeni Şafak ve TVNET, İran sokaklarından yayın yapıyor.

Yeni Şafak ve TVNET muhabirleri Kıymet Sezer ile Güngör Yavuz Arslan, İran’ın başkenti Tahran’da gelişmeleri yakından takip ediyor.

İran'da başlayan protesto gösterilerini takip etmek ve neler olup bittiğini okurlarına ve izleyicilerine doğru bir şekilde sunmak için Yeni Şafak ve TVNET günlerdir Tahran'da İran olaylarının nabzını tutuyor.

Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer: Gösterilerin büyük bir boyuta ulaşması beklenmiyor ama temkinli davranılıyor. Protestocuların talepleri ciddiye alnıyor.

Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer'in Tahran sokaklarından yaptığı Facebook canlı yayını:

OYNAT 00:00 Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer İran'da İran'da bulunan Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer, katıldığı TV NET canlı yayınında İran'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.

İran’da ekonomik ve siyasi hoşnutsuzluklar, hemen bütün büyük şehirlerde protesto gösterilerinin patlamasına yol açarken, eylemlerin ABD tarafından açıkça desteklenmesi, “İran’ın Suriyeleştirilmesi”ne yönelik bir girişim olarak nitelendiriliyor. Pentagon, 2018 kaos planına İran’dan başlamış oldu. S. Arabistan, Katar, Bahreyn, Yemen, Filistin ve Libya’yı ABD hesapları doğrultusunda yeniden dizayn operasyonları devam ederken, İran şehirlerindeki gösteriler de hızla siyasal tepkiye dönüşüyor. İsyan provasının, 12 Aralık’ta Beyaz Saray’da yapılan ABD-İsrail gizli görüşmesinden sonra başlaması dikkat çekici. İran'da devam eden protestolarda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Yeni Şafak Muhabiri Kıymet Sezer ve TVNET muhabiri Güngör Yavuzaslan İran'dan bildiriyor.

Son gelişmeler: Rejim yanlıları sokağa indi

İran’da rejim yanlıları, ABD ve İsrail’in açık biçimde desteklediği protestoculara cevap vermek için sokağa çıktı. Yüzbinlerin doldurduğu meydanlar, “Fitneci ve münafıklar kahrolsun” sloganlarıyla inledi Güvenlik güçleri ise yönetimin değişmesini isteyenlere karşı müdahalenin dozunu artırdı. Etkisizleşen protestolar sert şekilde bastırıldı. Devrim Muhafızları, ‘fitne’nin dün itibariyle sona erdirildiğini iddia etti.