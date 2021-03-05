Dünya Yıllar önce imitasyon diye almıştı Gerçeği öğrenince şok geçirdi
AVRUPA

Yıllar önce 'imitasyon' diye almıştı: Gerçeği öğrenince şok geçirdi

Yıllar önce 'imitasyon' diye almıştı: Gerçeği öğrenince şok geçirdi

İngiltere’de yıllar önce aldığı imitasyon saatleri rehin dükkanından satmaya çalışan kadın, saatin altın olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Andrea, 600 sterline (6 bin 223 TL) satmayı umduğu saatlerden birinin altından yapıldığını öğrendi.
Andrea, 600 sterline (6 bin 223 TL) satmayı umduğu saatlerden birinin altından yapıldığını öğrendi.

İngiltere'de yıllar önce aldığı 3 imitasyon saatleri rehin dükkanında satmaya karar veren Andrea adlı kadın gerçeği öğrenince şaşkına döndü. Yorkshire bölgesinde yaşayan ve adı Andrea olan bir kadın ünlü bir saat markasına ait 3 farklı "imitasyon" saati satmak için rehinci dükkanına gitti.

Andrea, 600 sterline (6 bin 223 TL) satmayı umduğu saatlerden birinin altından yapıldığını öğrendi. Şaşkına dönen Andrea ITV'ye açıklamalarda bulunarak, "Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Sahte değil meğer altındanmış" dedi.

Gerçek sonradan ortaya çıktı

Rehinci dükkanının sahibi Dan Hatfield, saati inceleyince, imitasyon olduğu düşünülen ürünün gerçek altından yapıldığını tespit etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatfield, "Her ne kadar marka olarak imitasyon olsa da, bu gerçek altın. Bunun altın olduğunu direkt görebilirsiniz" dedi.

Hatfield’in söz konusu saate 2 bin 700 sterlin (27 bin 968 TL) ödeyerek satın aldığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.