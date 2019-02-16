Dünya YPGliler çoban kılığına girip sivilleri katlediyor
ORTADOĞU

YPG'liler çoban kılığına girip sivilleri katlediyor

YPG/PKK'lı teröristler Suriye'nin Deyrizor kentinde çoban kılığına girip sivil katliamı yapıyor. Bölgeye çoban kıyafeti giyerek sızan YPG/PKK'lı teröristler bir sivili bölgeden kaçırarak işkence yaptı ve o anları kaydetti.

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Terör örgütü YPG/PKK ve ABD güçlerinin bulunduğu Deyrizor kentinde sivil katliamı sürüyor. Çoban kılığına giren Terör örgütü YPG/PKK milisleri bölgeden sivilleri kaçırarak işkence ile öldürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK ve ABD, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusundaki DEAŞ kontrolünde bulunan Bagoz beldesine son operasyonunu gerçekleştirdi. DEAŞ'ın Suriye'de elinde kalan son toprak parçası olan Bagoz artık terör örgütü YPG/PKK'nın kontorülünde.

Timeturk'te yer alan habere göre, ABD'nin hava desteğiyle ilerleyen YPG/PKK, sivil yerleşimlerin büyük kısmını işgal etti. Bagoz'da sıkışan binlerce sivil ise güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.

PKK'lılar tarafından işkenceye uğramış bir sivil.

Terör örgütü o sivilleri ise hedefine alıyor. Son olarak çoban kıyafeti giyerek bölgeye sızan YPG/PKK'lı teröristler bir sivili bölgeden kaçırarak sorguya aldı. Sorgu sırasında sivil Suriyeli vatandaşa işkenceler yapıldı. O anlar teröristlerin kameralarınca an be an kaydedildi.

Ağır işkencenin ardndan işkenceye maruz kalan sivil hayatını kaybetti.

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