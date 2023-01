Kanal hizmetleri ajansı Leth, bir yük gemisinin Pazartesi sabahı Süveyş Kanalı'nda karaya oturduğunu duyurdu.

GROUNDING IN SUEZ



M/V GLORY grounded while joining Southbound convoy near to Alaqantarah.



Suez Canal Authority tugs are currently trying to refloat the vessel. — Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023

Geminin Marshall Adaları bandıralı bir Yük Gemisi olduğu öğrenilirken kanal trafiğini etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

