Dünya Yunan medyası ayakta Türkiye adalar politikasını adım adım uyguluyor
AVRUPA

Yunan medyası ayakta: Türkiye ‘adalar’ politikasını adım adım uyguluyor

Türkiye’nin yerli ve milli İHA’larla hem Ege hem de Akdeniz’de 7/24 denetim sağlaması Yunanistan’da rahatsızlığa neden oldu. Atina medyası, “Türkiye adalar politikasını adım adım uyguluyor” başlıklı haberle Miçotakis hükümetine veryansın etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli ve milli iha
Yerli ve milli iha

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki yerli ve milli İHA/SİHA’ların havada izledikleri rotayı haberleştiren Yunan medyası, Ankara’nın bölgede izlediği stratejiyi ‘tehlike’ olarak nitlendirdi. Söz konusu haberde, “Türkiye, Yunan takımadalarını bölmeyi amaçlayan politikayı sapma olmadan sistematik olarak tasarladı ve uyguluyor” ifadeleri kullanıldı.

  • Öte yandan yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Som-B2 füzelerinin hedefi tam isabetle vurmasını da değerlendiren haber sitesi, şu ifadelere yer verdi: “Türk medyası Som-B2 atışı için bayram ediyor. Türk ihaları Ege ve Doğu Akdeniz'i 24 saat boyunca kayıt altına alıyor”.
İSMEK yerine Halkevleri!

İSMEK yerine Halkevleri!

​İBB'deki yıkım furyası 3 milyon kişinin eğitim aldığı İSMEK'e uzandı.
Terörle mücadelededoktrin değişti

Terörle mücadelede
doktrin değişti

​Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi.
Yunan medyası ayakta

Yunan medyası ayakta

​"Türkiye 'adalar' politikasını adım adım uyguluyor"
FSM Köprüsü'nde<br> hareketli dakikalar

FSM Köprüsü'nde
hareketli dakikalar

​Polisten kaçarken kaza yaptılar, 4 kişi gözaltında.
Konuk Andorra

Konuk Andorra

​A Milli Takım 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da.
İzmir'de<br>şüpheli ölüm

İzmir'de
şüpheli ölüm

Yangına giden ekipler evde cesetle karşılaştı.

11 ile yağış uyarısı

11 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Ölenlerin sayısı<br> 43'e yükseldi

Ölenlerin sayısı
43'e yükseldi

Dorian Kasırgası'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bir dönem <br>sona erdi

Bir dönem
sona erdi

Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini noktaladı.
Gazze en kötü <br>yılını yaşadı

Gazze en kötü
yılını yaşadı

İşgalci İsrail ablukasının neden olduğu krizin korkutucu bilançosu ortaya çıktı.
Cesur analara HDP'den tehdit

Cesur analara HDP'den tehdit

HDP evlat nöbeti tutan aileleri taciz ve tehditle caydırmaya çalışıyor.
Üniversiteliler<br>ev sahibi oluyor

Üniversiteliler
ev sahibi oluyor

​Faizlerin yüzde 1'in altına düşürülmesi velileri harekete geçirdi.
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
'Mülteci sayısına sınırlama gelecek'

'Mülteci sayısına sınırlama gelecek'

​New York Times, Trump'ın mülteci sayısına sınır getireceğini iddia etti.
Rusya'dan siyasi reklam uyarısı

Rusya'dan siyasi reklam uyarısı

​Rusya, seçim öncesi Google ve Facebook'u uyardı.
Johnson'a kötü haber

Johnson'a kötü haber

Lordlar, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.