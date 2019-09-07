Yunan medyası ayakta: Türkiye ‘adalar’ politikasını adım adım uyguluyor Türkiye’nin yerli ve milli İHA’larla hem Ege hem de Akdeniz’de 7/24 denetim sağlaması Yunanistan’da rahatsızlığa neden oldu. Atina medyası, “Türkiye adalar politikasını adım adım uyguluyor” başlıklı haberle Miçotakis hükümetine veryansın etti.

Haber Merkezi 07 Eylül 2019, 10:30 Son Güncelleme: 07 Eylül 2019, 10:36 Yeni Şafak