Yunanistan'daki Kurşunlu Camii’ne çirkin saldırı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inin müzeden asli kimliği, camiye dönüştürülmesi kararını hazmedemeyen Yunanistan’da Tırhala kentindeki Mimar Sinan Eseri tarihi Kurşunlu Camii’ne kimliği bilinmeyen bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Tırhala şehrindeki Kurşunlu Camii’ne kimliği bilinmeyen bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

16’ncı yüzyılın ortalarında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camii 1882’de Teselya’nın Yunanistan’a verilmesine kadar Osmanlı’ya ait en görkemli İslam ibadethanelerden biriydi. Cami dayanıklı kubbesi sayesinde Yunanistan’da bugüne kadar zarar görmeden kalabilmeyi başardı. Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) torunu Osman Şah tarafından bir Osmanlı şehri olan Tırhala’da yaptırılan Kurşunlu Camii, “Osman Şah Camii” olarak da anılıyor. Bugün hala ana bina, minarenin bir kısmı ve türbesi korunuyor.

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Öte yandan Midilli Adası’nda restorasyonu devam eden Valide Camii hedef alındı. Yunanistan Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Mutsuris, Midilli Adası’ndaki Valide Camii’nin restorasyon çalışmalarının durdurulmasını ve finansmanının kesilmesini talep etti.