Dünya Yusuf el-Karadavinin kızının gözaltı süresi 15 gün uzatıldı
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Yusuf el-Karadavi'nin kızının gözaltı süresi 15 gün uzatıldı

Mısır'da Ulusal Güvenlik Savcılığı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ala el-Karadavi'nin gözaltı süresini 15 gün uzattı. Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017’de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi AA
Yusuf el-Karadavi
Yusuf el-Karadavi

Mısır’da Ulusal Güvenlik Savcılığı eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin Kızı Ala el-Karadavi’nin gözaltı süresini 15 gün uzattı.

Basın açıklaması yapan Ala el-Karadavi’nin avukatı Ahmed Madi, Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı’nın müvekkili hakkında 15 gün gözaltı kararı verdiğini söyledi.

Madi, “Terör cemaatine katılmak” suçlamasıyla Ala el-Karadavi hakkında başka bir soruşturma başlatıldığını ve bu nedenle 15 gün gözaltı kararı verildiğini kaydetti.

Karadavi’nin karara tepki gösterdiğini aktaran avukat, müvekkilinin süresiz açlık grevine başlamayı kararlaştırdığını ifade etti.

Kahire Ceza Mahkemesi dün iki yıldır gözaltında tutulan Ala el-Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı vermişti.

Ne olmuştu?

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017’de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.
Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.

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