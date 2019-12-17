Zambiya hükümetinden FETÖ kararı: Üç okulu kamulaştırdılar

Zambiya Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lusaka'da bulunan FETÖ'ye ait "Ve Horizon" olarak adlandırılan okulların kamulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, kampüsün içinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılan binaların artık devlet tasarrufunda olduğu kaydedildi.
FETÖ'nün eğitim perdesi altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü okullar, ülkede 2011'de açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zambiya'da resmi temaslarda bulunmuştu.
Türkiye'nin kararlı mücadelesi
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hizmet bahanesiyle girdiği Afrika'da birçok ülkede okulu bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’nün yaptıkları, tüm dünyaya “sizin de başınıza gelebilir” diyerek anlatılıyor. Mücadelenin başında yüzde 85 Afrika ülkesinde FETÖ okulları varken bu sayı şimdi yüzde 45’ler dolayına düştü.