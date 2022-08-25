Zaporijya Nükleer Santralı ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu

Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energoatom'dan yapılan açıklamada "Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu, tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum" denildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Avrupa’nın en büyük nükleer santralı Zaporijya, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ateş hattının tam ortasında yer alıyor. Dünyayı nükleer tesiste yaşanabilecek bir felaketin korkusu sarmışken Ruslar santralin fişini çekti! Santralde arızaya ve bununla birlikte de nükleer sızıntıya yol açabilecek bu hamleyle birlikte Putin'in yeni imzaladığı kararname de gözdağı olarak yorumlandı.

Ayrıntılar gelecek...

DÜNYA Zaporijya endişesi büyüyor: Dünya diken üstünde nükleer santrali takip ediyor