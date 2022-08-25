Dünya Zaporijya Nükleer Santralı ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu
AVRUPA

Zaporijya Nükleer Santralı ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu

Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energoatom'dan yapılan açıklamada "Zaporijya Nükleer Enerji Santralı, Ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu, tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Zaporijya Nükleer Santralı ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu
Arşiv

Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energoatom'dan yapılan açıklamada "Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu, tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum" denildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Avrupa’nın en büyük nükleer santralı Zaporijya, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ateş hattının tam ortasında yer alıyor. Dünyayı nükleer tesiste yaşanabilecek bir felaketin korkusu sarmışken Ruslar santralin fişini çekti! Santralde arızaya ve bununla birlikte de nükleer sızıntıya yol açabilecek bu hamleyle birlikte Putin'in yeni imzaladığı kararname de gözdağı olarak yorumlandı.

Ayrıntılar gelecek...

Zaporijya endişesi büyüyor: Dünya diken üstünde nükleer santrali takip ediyor
DÜNYA
Zaporijya endişesi büyüyor: Dünya diken üstünde nükleer santrali takip ediyor

Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir kazanın sonuçları modellendi
DÜNYA
Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir kazanın sonuçları modellendi

Edirnede sağanak

Edirne'de sağanak

​Evleri su bastı, karayolları suyla kaplandı.
Patlatma çalışmaları başladı

Patlatma çalışmaları başladı

​Bir ilimizde on binlerce tonluk altın bulunmuştu.
İmam hatiplileri hedef alan Gülşenden zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim

İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

​​Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dünyaya mesaj verdi.

​Yeni adım attı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.