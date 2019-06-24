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Dünya Zariften Trumpa uyarı B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor
ORTADOĞU

Zarif'ten Trump'a uyarı: B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'a yönelik yaptığı uyarılarda "Donald Trump, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı. Güçlerini çekmesi, ABD ve dünyanın menfaatlerine tamamen uygun ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça ortada. Diplomasiyi küçümsüyorlar ve savaşa susamışlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği grubun diplomasi yerine savaş istediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un başını çektiği "B Takımı" konusunda uyardı.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Donald Trump, ABD askeri güçlerinin Basra Körfezi'nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı. Güçlerini çekmesi, ABD ve dünyanın menfaatlerine tamamen uygun ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça ortada. Diplomasiyi küçümsüyorlar ve savaşa susamışlar."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

ABD'nin 2003'deki Irak işgalinin mimarlarından olan Bolton'un, Trump'ı İran'a karşı askeri saldırıya çekmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Trump ise iki gün önce Beyaz Saray'da yaptığı bir konuşmada Bolton hakkında, "Çok iyi iş çıkarıyor ama Orta Doğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz." demişti.

ABD-İran gerilimi

  • ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.
  • İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.
  • Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.
  • ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından bugün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti.

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