Dünya Zelenski, Başbakanın istifasını kabul etmedi Bir şans daha veriyorum
AVRUPA

Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum

Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Oleksiy Gonçaruk'un istifasını kabul etmediğini açıkladı. Zelenski, "Sizden istifa mektubu aldım. Size ve genç hükümetinize karşı kişisel yaklaşımımı biliyorsunuz. Toplumumuz için çok önenli olan bazı sorunların üstesinden gelebilirseniz, size ve hükümetinize bir şans daha vermeye karar verdim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Başbakan Oleksiy Gonçaruk'a 'bir şans daha verdiğini' söyledi.

Ukrayna Başbakanı Gonçaruk, kendisine ait olduğu iddia edilen ve Zelenski'ye yönelik eleştirilerde bulunulan ses kayıtlarının internete sızdırılmasının ardından, 'devlet başkanına karşı duyduğu saygı ve güvenle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için' dün istifa kararı aldığını duyurmuştu.

  • Bunun üzerine Gonçaruk ile bir araya gelen Zelenski, "Sizden istifa mektubu aldım. Size ve genç hükümetinize karşı kişisel yaklaşımımı biliyorsunuz. Toplumumuz için çok önenli olan bazı sorunların üstesinden gelebilirseniz, size ve hükümetinize bir şans daha vermeye karar verdim" dedi.

Ses kayıtları internete düşen Ukrayna Başbakanı Gonçaruk istifa etti
DÜNYA
Ses kayıtları internete düşen Ukrayna Başbakanı Gonçaruk istifa etti

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk'un, Ukrayna Merkez Bankası yetkilileri ve bazı bakanlarla bir araya geldiği görüşmede gizlice kaydedildiği iddia edilen ses kayıtları internete sızdırılmıştı. Sesi başbakanın sesine benzeyen bir kişinin, Zelenski'nin çok 'ilkel" bir ekonomi anlayışı olduğunu söylediği ses kayıtları ülke gündemine oturmuştu.

"Ses kayıtlarını sızdıranlar bulunsun"

  • Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Başbakan Gonçaruk'un Merkez Bankası yetkilileri ve bakanlar ile bir araya geldiği toplantı sırasındaki konuşmaları kayda alan kişilerin en geç iki hafta içinde ortaya çıkarılması için talimat verdiği duyuruldu.

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