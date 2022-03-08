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Zelenski: Kiev'deyim saklanmıyorum ve korkmuyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece yarısından sonra görüntülü yaptığı açıklamada “Kiev’de kalıyorum. Bankova Caddesi’nde. Saklanmıyorum. Ve kimseden korkmuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Zelenski meydan okudu: Kievdeyim saklanmıyorum korkmuyorum
​Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece yarısından sonra görüntülü yaptığı açıklamada “Kiev’de kalıyorum. Bankova Caddesi’nde. Saklanmıyorum. Ve kimseden korkmuyorum” ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİ SAHADAYIZ"


Zelenski açıklamasında “Bildiğiniz gibi bizim bir deyiş vardır; Pazartesi zor bir gündür. Ülkede savaş var, yani her gün Pazartesi. Her günün ve her gecenin böyle olduğu gerçeğine alıştık. Bugün mücadelemizin, savunmamızın 12’inci günü. Hepimiz sahadayız, hepimiz çalışıyoruz. Herkes olması gerektiği yerde. Ben Kiev’deyim, ekibim benimle” dedi.

"SAKLANMIYORUM VE KORKMUYORUM"

Kiev’de bir ekmek fabrikasının ve Jitomir’de bir kilisenin tahrip edildiğini belirten Zelenski, sözlerine şöyle devam etti “Şimdi söyleyeceğim şu ki; burada kalıyorum. Kiev’de kalıyorum. Bankova Caddesi’nde. Saklanmıyorum. Ve kimseden korkmuyorum.”

Zelenskiy başkanlık ofisinden halka seslendi: Ekibimle birlikte Kiev'deyim ve zafer için çalışıyoruz
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Zelenskiy başkanlık ofisinden halka seslendi: Ekibimle birlikte Kiev'deyim ve zafer için çalışıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.

Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, 'Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün, her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz. Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle.' dedi.


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