Zelenskiy'den kritik hamle: Putin ile müzakereyi reddeden kararnameyi imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin ilgili kararı imzaladığı ve Rusya'nın, Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddelerini içeren; Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin 30 Eylül'de hazırladığı kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.
Kararnamenin ilk paragrafında,
"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz." ifadesine yer verildi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini belirterek, \"Başarımız Liman kenti ile sınırlı kalmadı. Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık\" dedi.
Daha önce Donetsk bölgesindeki Liman kentini geri aldıklarını, kentte Ukrayna bayrağının dalgalandığını hatırlatan Zelenskiy \"Donetsk'te Rus güçlerini püskürtmeye devam ediyoruz\" ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali Genel Direktörü'nün kaçırılmasını da Rus terörü olarak niteledi.
Rusya’nın Ukrayna’da 4 bölgeyi ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.
Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımları artırması istendi.
Bu arada İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Savaşta son derece stratejik öneme sahip Lyman'ın düşmesi sonrası Rusya'dan beklenen hamle geldi.
Rusya, Zelenski'nin memleketi Krivyi Rih'i hedef aldı. Bölge valisi Rusya'nın kamikaze drone'lar ile bölgeyi hedef aldığını duyurdu.
Söz konusu saldırıda İran yapımı drone'ların kullanıldığı düşünülüyor.
Ukrayna çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin 60 bini aştığını açıkladı.
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada savaşın başından beri 2 bin 300'ün üzerinde tankın imha edildiği bilgisine de yer verildi.
Aynı açıklamaya göre, son 24 saatte 500 Rus askeri hayatını kaybetti.
Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü.
Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.
Ukrayna'nın, Lyman'da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat'taki işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın \"en kötü askeri yenilgilerinden biri\" olarak belirtiliyor.
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
Rusya'nın ilhak adımının ardından Ukrayna ordusu ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Herson bölgesinde iki yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini dünyaya duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için gereken adımların atılması, Rus askeri saldırılarının püskürtülmesi, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi, ordunun daha fazla eğitim alması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve savunma imkanlarının artması için uluslararası desteğin sağlanması gibi alınacak tedbirleri içeren kararnamede, şunlar kaydedildi: "Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Verkhovna Rada (Meclis) Başkanı ve Ukrayna Başbakanı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır."
DÜNYA
Putin'den yeni meydan okuma: Rusya 4 bölgeyi ilhak etti
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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter hesabından Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgeleri hakkında anket yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Musk'a anket yoluyla yanıt verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenledi ve kullanıcılardan \"evet\" ya da \"hayır\" yanıtı vermelerini istedi;
“Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır” ifadelerini kullandı. Musk, takipçilerine barış için bu maddelere katılıp katılmadıklarını sordu.
Elon Musk ayrıca barışın sonucunda bu maddelerin kabul edilmesinin muhtemel olduğunu belirterek sorunun, bu sonuca ulaşana kadar kaç askerin öleceği ve barış olmazsa nükleer savaş ihtimali olduğunu vurguladı. Takipçiler, yaklaşık 2.5 milyon oy kullanıldı ve yüzde 60 ‘Hayır’ cevabı verildi.
‘UKRAYNA HALKINI ÖNEMSİYORSANIZ BARIŞ ARAYIN’
Musk, ikinci anketini yayınlayarak “O zaman şöyle deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayanların iradesi karar vermeli” sorusunu sordu ve 2 milyon 54 bin kişi yüzde 58 oranında ‘Evet’ cevabını verdi. Musk ayrıca “Rusya’nın Ukrayna'nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna'nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın” dedi.
Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi.
HANGİ ELON MUSK?
Zelenskiy, sosyal medya hesabından kullanıcılara \"Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?\" sorusunu sordu.
Gelen tepkileri umursamadığını dile getiren Musk, \"Rusya, Ukrayna'nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu yüzden Ukrayna'nın tamamen bir zafer kazanması pek olası değil. Milyonlarca insanın ölme ihtimalini umursuyorum. Eğer Ukrayna'da insanları önemsiyorsanız barışı arayın.\" dedi.
Elon Musk'ın twitter anketi gündem oldu: Zelenskiy de anketle yanıt verdi
Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna işgalinin sona ermesi için fikirlerini belirttiği bir anket paylaştı. Twitter anketi Ukrayna'da büyük tepki çekti. Musk'a bir tepki de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den geldi.