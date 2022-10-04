Dünya Zelenskiyden kritik hamle Putin ile müzakereyi reddeden kararnameyi imzaladı
AVRUPA

Zelenskiy'den kritik hamle: Putin ile müzakereyi reddeden kararnameyi imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Zelenskiyden kritik hamle: Putin ile müzakereyi reddeden kararnameyi imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin ilgili kararı imzaladığı ve Rusya'nın, Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddelerini içeren; Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin 30 Eylül'de hazırladığı kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kararnamenin ilk paragrafında, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz." ifadesine yer verildi.

Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
FOTOĞRAF 15
Title
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini belirterek, \"Başarımız Liman kenti ile sınırlı kalmadı. Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık\" dedi.
Title
Daha önce Donetsk bölgesindeki Liman kentini geri aldıklarını, kentte Ukrayna bayrağının dalgalandığını hatırlatan Zelenskiy \"Donetsk'te Rus güçlerini püskürtmeye devam ediyoruz\" ifadesini kullandı.
Title
Ukrayna Devlet Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali Genel Direktörü'nün kaçırılmasını da Rus terörü olarak niteledi.
Title
Rusya’nın Ukrayna’da 4 bölgeyi ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.
Title
Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımları artırması istendi.
Title
Bu arada İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Title
Savaşta son derece stratejik öneme sahip Lyman'ın düşmesi sonrası Rusya'dan beklenen hamle geldi.
Title
Rusya, Zelenski'nin memleketi Krivyi Rih'i hedef aldı. Bölge valisi Rusya'nın kamikaze drone'lar ile bölgeyi hedef aldığını duyurdu.
Title
Söz konusu saldırıda İran yapımı drone'ların kullanıldığı düşünülüyor.
Title
Ukrayna çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin 60 bini aştığını açıkladı.
Title
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada savaşın başından beri 2 bin 300'ün üzerinde tankın imha edildiği bilgisine de yer verildi.
Title
Aynı açıklamaya göre, son 24 saatte 500 Rus askeri hayatını kaybetti.
Title
Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü.
Title
Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

Title
Ukrayna'nın, Lyman'da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat'taki işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın \"en kötü askeri yenilgilerinden biri\" olarak belirtiliyor.
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
Rusya'nın ilhak adımının ardından Ukrayna ordusu ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Herson bölgesinde iki yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini dünyaya duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için gereken adımların atılması, Rus askeri saldırılarının püskürtülmesi, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi, ordunun daha fazla eğitim alması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve savunma imkanlarının artması için uluslararası desteğin sağlanması gibi alınacak tedbirleri içeren kararnamede, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Verkhovna Rada (Meclis) Başkanı ve Ukrayna Başbakanı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır."

Putin'den yeni meydan okuma: Rusya 4 bölgeyi ilhak etti
DÜNYA
Putin'den yeni meydan okuma: Rusya 4 bölgeyi ilhak etti

Elon Musk'ın twitter anketi gündem oldu: Zelenskiy de anketle yanıt verdi
FOTOĞRAF 9
Title
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter hesabından Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgeleri hakkında anket yaptı.
Title
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Musk'a anket yoluyla yanıt verdi.
Title
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenledi ve kullanıcılardan \"evet\" ya da \"hayır\" yanıtı vermelerini istedi;
Title
“Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır” ifadelerini kullandı. Musk, takipçilerine barış için bu maddelere katılıp katılmadıklarını sordu.
Title
Elon Musk ayrıca barışın sonucunda bu maddelerin kabul edilmesinin muhtemel olduğunu belirterek sorunun, bu sonuca ulaşana kadar kaç askerin öleceği ve barış olmazsa nükleer savaş ihtimali olduğunu vurguladı. Takipçiler, yaklaşık 2.5 milyon oy kullanıldı ve yüzde 60 ‘Hayır’ cevabı verildi.
Title
‘UKRAYNA HALKINI ÖNEMSİYORSANIZ BARIŞ ARAYIN’

Musk, ikinci anketini yayınlayarak “O zaman şöyle deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayanların iradesi karar vermeli” sorusunu sordu ve 2 milyon 54 bin kişi yüzde 58 oranında ‘Evet’ cevabını verdi. Musk ayrıca “Rusya’nın Ukrayna'nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna'nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın” dedi.
Title
Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi.
Title
HANGİ ELON MUSK?

Zelenskiy, sosyal medya hesabından kullanıcılara \"Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?\" sorusunu sordu.
Title
Gelen tepkileri umursamadığını dile getiren Musk, \"Rusya, Ukrayna'nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu yüzden Ukrayna'nın tamamen bir zafer kazanması pek olası değil. Milyonlarca insanın ölme ihtimalini umursuyorum. Eğer Ukrayna'da insanları önemsiyorsanız barışı arayın.\" dedi.
Elon Musk'ın twitter anketi gündem oldu: Zelenskiy de anketle yanıt verdi
Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna işgalinin sona ermesi için fikirlerini belirttiği bir anket paylaştı. Twitter anketi Ukrayna'da büyük tepki çekti. Musk'a bir tepki de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den geldi.
Yerli otomobil TOGG yollarda

Yerli otomobil TOGG yollarda

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
Adalet Bakanı Bozdağdan Kılıçdaroğluna başörtüsü tepkisi: Bu bir seçim stratejisi

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.

Uzmanlardan uyarı: Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın.

​20 günlük çocuğunun annesini başını duvara vurarak öldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Mazluma yardımda bir numarayız. Amerika batı falan değil, 1 numara biziz. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitim, seminer ve çevrim içi etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildiren Erbaş, "Ülkemizin 450 kadar noktasında aile ve dini rehberlik bürolarımızda görev yapan hoca hanım vaizelerimiz, ailelerimizin yaşadığı problemleri, yaptıkları irşat faaliyetleriyle çözmeye gayret ediyorlar. Her bir büromuz bir irşat merkezi olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.