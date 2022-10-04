Zelenskiy'den kritik hamle: Putin ile müzakereyi reddeden kararnameyi imzaladı

‘UKRAYNA HALKINI ÖNEMSİYORSANIZ BARIŞ ARAYIN’



Musk, ikinci anketini yayınlayarak “O zaman şöyle deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayanların iradesi karar vermeli” sorusunu sordu ve 2 milyon 54 bin kişi yüzde 58 oranında ‘Evet’ cevabını verdi. Musk ayrıca “Rusya’nın Ukrayna'nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna'nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın” dedi.