Zuckerberg'in başı belada: Cambridge Analytica davasında suçlanıyor

TRT Haber'in aktardığına göre, hükümet cuma günü tasarıya, nefret suçu, dolandırıcılık, yasa dışı uyuşturucu veya silah satışı, intiharı teşvik veya kolaylaştırma, insan kaçakçılığı ve cinsel istismar dahil olmak üzere birçok yeni suç eklendiğini duyurdu.