Dünya Zuckerbergin başı belada Cambridge Analytica davasında suçlanıyor
AMERİKA

Zuckerberg'in başı belada: Cambridge Analytica davasında suçlanıyor

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg hakkında kişisel verilerin sızdırıldığı ‘Cambridge Analytica’ skandalında rol oynadığı gerekçesiyle dava açıldı. Washington DC Başsavcısı, Zuckerberg için tazminatın yanı sıra hapis cezası istedi. 2016’daki ABD seçimlerinin Facebook verileri kullanılarak manipüle edildiği iddia ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zuckerbergin başı belada: Cambridge Analytica davasında suçlanıyor
Mark Zuckerberg

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica veri skandalında doğrudan rol oynadığı gerekçesiyle dava edildi. Washington DC Başsavcısı, İngiltere merkezli danışmanlık firmasının, 70 milyondan fazla ABD’li Facebook kullanıcısının verisinin toplan-masına izin verildiğine dair suçlamalara Zuckerberg’i dahil etti.

  • Başsavcı Karl Racine, “Zuckerberg, Facebook’ta sadece bir figür değil; şirketin aldığı neredeyse her karara kişisel olarak katılıyor” dedi. Racine, Zuckerberg için ceza ve tazminat talebinde bulundu. Facebook’un ana şirketi Meta ise ilgili suçlamaya henüz yanıt vermedi.

Cambridge Analytica, toplam 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasa dışı şekilde toplamakla suçlanmıştı. Verilerin, 2016 ABD başkanlık seçimlerini manipüle etmek için kullanıldığı iddia edilmişti.

Mark Zuckerberg'e kötü haber: Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir
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İngiltere Kültür Sekreteri Nadine Dorries, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve diğer büyük teknoloji firmaları yöneticilerini uyardı.
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Sosyal medya platformları yaklaşmakta olan çevrimiçi güvenlik yasaları kapsamında zararlı kabul edilen içeriği engellemediği takdirde hapse girme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini açıkladı.
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Times Radio'ya konuşan Dorries, Facebook'un ana şirketi Meta'nın başındaki Zuckerberg'i hedef aldı.
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Tüm teknoloji patronlarının hükümetin Çevrim içi Güvenlik Yasası taslağına uymamaları halinde 'kesinlikle' parmaklıkların arkasına konulabileceğini söyledi.
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Tasarının önerilen şekli kapsamında, iletişim düzenleyicisi Ofcom'un yetkileri, teknoloji yöneticilerini yasa dışı içeriği kaldırmadıkları için iki yıla kadar hapse atabilir.
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TRT Haber'in aktardığına göre, hükümet cuma günü tasarıya, nefret suçu, dolandırıcılık, yasa dışı uyuşturucu veya silah satışı, intiharı teşvik veya kolaylaştırma, insan kaçakçılığı ve cinsel istismar dahil olmak üzere birçok yeni suç eklendiğini duyurdu.
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Mark Zuckerberg'e kötü haber: Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir
İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, zararlı çevrimiçi içeriğin kaldırılmamasından, aralarında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ün de bulunduğu teknoloji patronlarının 'kesinlikle' sorumlu tutulabileceğini söyledi.
Mark Zuckerberg'in şirketinden milyar dolarlık kayıp: İflas mı ediyor?
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Facebook'un ana şirketi olan Meta'nın hisseleri, kullanıcı sayısındaki düşüş ve gelecek çeyrekte gelir artışında yavaşlama beklentisini açıklamasıyla beraber yüzde 20 değer kaybetti.
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'Rakiplerimiz arttı'
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Şirketin yaptığı açıklamada Apple'ın cihazların gizlilik ayarlarında yaptığı değişiklikler ve TikTok gibi rakiplerin artmasının neden olduğunu ifade etti.
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Facebook'un aktif günlük kullanıcı sayısı, 1.930 milyardan 1.929 milyara düşerek ilk defa bir önceki çeyreğin gerisinde yer aldı.
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'Günlük 200 milyar dolar kayıp'
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Piyasalar kapandıktan sonra gerçekleştirilen işlemlerde Meta hisselerinde yaşanan düşüşle şirketin piyasa değerinde 200 milyar dolar düşüş yaşandığı belirtildi.
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Mark Zuckerberg'in 121 milyar doların üzerinde olan serveti, yaklaşık 89 milyar dolara geriledi.
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Eğer düşüş devam ederse dünyanın en zengin 10 kişisi listesindeki yerinden olabilir.
Mark Zuckerberg'in şirketinden milyar dolarlık kayıp: İflas mı ediyor?
Facebook'un ana şirketi Meta'nın çeyrek raporunu yayınlamasından sonra Mark Zuckerberg'in serveti, bir günde 32 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

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