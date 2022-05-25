Zuckerberg'in başı belada: Cambridge Analytica davasında suçlanıyor
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg hakkında kişisel verilerin sızdırıldığı ‘Cambridge Analytica’ skandalında rol oynadığı gerekçesiyle dava açıldı. Washington DC Başsavcısı, Zuckerberg için tazminatın yanı sıra hapis cezası istedi. 2016’daki ABD seçimlerinin Facebook verileri kullanılarak manipüle edildiği iddia ediliyor.
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica veri skandalında doğrudan rol oynadığı gerekçesiyle dava edildi. Washington DC Başsavcısı, İngiltere merkezli danışmanlık firmasının, 70 milyondan fazla ABD’li Facebook kullanıcısının verisinin toplan-masına izin verildiğine dair suçlamalara Zuckerberg’i dahil etti.
Başsavcı Karl Racine, “Zuckerberg, Facebook’ta sadece bir figür değil; şirketin aldığı neredeyse her karara kişisel olarak katılıyor” dedi. Racine, Zuckerberg için ceza ve tazminat talebinde bulundu. Facebook’un ana şirketi Meta ise ilgili suçlamaya henüz yanıt vermedi.
Cambridge Analytica, toplam 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasa dışı şekilde toplamakla suçlanmıştı. Verilerin, 2016 ABD başkanlık seçimlerini manipüle etmek için kullanıldığı iddia edilmişti.