e-Devlet giriş ve SSK sorgulama! 4A ve 4B hizmet dökümü alma

e-Devlet giriş ve SSK sorgulama işlemleri haberimizde. Vatandaşlar sisteme giriş yaptıkları takdirde SSK sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir ve detaylı bir şekilde 4A hizmet dökümüne ulaşabilirler. Sizler de e-Devlet girişi yapmak isterseniz haberimizdeki bağlantıları kullanabilirsiniz.





E-DEVLET GİRİŞ PANELİ

E-devlet giriş paneli için tıklayınız





E-devlet ile SSK sorgulama yapmak için tıklayınız





E-devlet ile SGK hizmet dökümü almak için tıklayınız





E-Devlet giriş nasıl yapılır?

E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi e-devlet'in resmi internet adresi olan

adresidir. Bütün e devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilirsiniz. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz. E Devlet sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.





E Devlet üzerinden verilen e-hizmetler nelerdir?





1- Adalet Bakanlığı

- Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

- Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı









- Gelir Testi Sonucu Sorgulama









- Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama









- Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama









3- Başbakanlık









- BİMER Yeni Başvuru









- BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama









4- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu









- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama









- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri









- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme









- IMEI Kaydet









- IMEI Sorgulama









- Numara Taşıma Sorgulama









5- Doğal Afet Sigortaları Kurumu









- Poliçe Sorgulama









6- Emniyet Genel Müdürlüğü









- Araç Sorgulama









- Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama









7- Milli Eğitim Bakanlığı









- MEB Sınav Sonuç Sorgulama









- MEB Sınav Yeri Sorgulama









8- Milli Savunma Bakanlığı









- Askerlik Durum Belgesi Sorgulama









- ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu









- ASAL Celp Dönem Tercihi









9- PTT









- Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama









- Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama









10- Sosyal Güvenlik Kurumu









- 4A Emekli Aylığı Kesintileri









- 4A Emekli Aylık Bilgisi









- 4A Emekli Ödeme Bilgileri









- 4B Borç Durumu









- 4B Emekli Aylığı Kesintileri









- 4B Aylık Bilgisi









- 4B Tescil Kaydı









- 4C Emekli Aylığı Kesintileri









- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi









- 4C Tescil Kaydı









SSK Sigorta Sorgulama





E-Devlet üzerinden

; E-devlet üzerinden sigorta sorgulama işlemi için ilk olarak yazının sonunda verdiğimiz ilgili linke tıklayınız. Açılan sayfada sizden kimlik doğrulama işlemi yapmanız istenecektir. Kimlik doğrulama işleminizi TC kimlik numaranız ve şifreniz ile yaptıktan sonra sorgula butonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.





E-SGM üzerinden;

Bu sistemde sizden şifre yerine TC kimlik numaranız, cilt numaranı, doğum iliniz gibi kimlik bilgileriniz istenecektir. Kimlik bilgilerinizi girdikten sonra açılan sayfadan SSK sigorta sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.





Tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için bir e-Devlet şifrenizin bulunması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz bulunmuyor ise bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.









Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) çalışanların her türlü hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlayan bir sistem oluşturmuştur. Bilindiği üzere tüm Sosyal Güvenlik Kurumları tek çatı altında birleştirilerek SGK adını almıştır. İşçi, memur ve diğer pozisyonlarda çalışan her türlü meslek icraatçısı da çalışan olarak değerlendirilmektedir. Özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımız SGK tarafından sunulan her türlü hizmetten etkin bir biçimde yararlanabilmektedir. Bu anlamda Türkiye gov tr üzerinden sunulan ve tüm çalışanların rutin olarak gerçekleştirdikleri sorgulamalar ile çalışanların sorgulama yapmalarına imkan sunulmaktadır.









Bu sorgulama içerikleri arasında ne zaman emekli olurum , sgk hizmet dükümü bilgisi, bağkur borç sorgulaması, işe giriş bildirgesi, provizyon sorgulama gibi birçok sorgulama hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmetlerin asıl amacı internet üzerinden kolaylıkla bilgi alabilmektir. Özel sektörde faaliyet gösteren herhangi bir kurumda çalışan vatandaşlarımız SGK prim sorgulama ve prim gün sayısını öğrenme gibi işlemlerini sürekli kontrol ederler. Burada asıl amaç primlerin düzenli bir biçimde yatırılıp yatırılmadığını öğrenmektir. Bunun yanında emeklilik sorgulama işlemleri de toplam prim gün sayısını öğrenme , emeklilik yaşı öğrenme ve ne kadar prim yatarsa emekli olabilirim sorularına cevap arama için yapılan sorgulamalardır.









SSK Sorgulamaları Nelerdir?





4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.









SSK Sorgulamaları İle Neler Öğrenilir?





SSK sorgulama yapan bir vatandaş, ne kadar prim ödendiğini, ne zaman sigortalı olarak çalışmaya başladığı, toplam SSK gün sayısını, ay içerisinde ne kadar günün ödendiğini öğrenebilmektedir. Bunun yanında emekli olan kişilere yönelik de pek çok sorgulama bulunmaktadır. Emekli olan kişilerin ne kadar emekli maaşı aldığı, adres ve bilgilerin güncellenebildiği, emekli belgesi alma gibi sorgulamalar yapılabilmektedir. SSK prim sorgulaması yaparken sorgulama ekranında sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Sorgulamanızın ardından tüm bilgiler size sunulacaktır.









T.C. kimlik numarası ile SSK sorgulama internet üzerinden kolayca gerçekleşebiliyor. SSK sorgulamaları sonucunda bilgilerinize ulaşabilir ve SSK ücretinizin ödenip ödenmediğini öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için T.C. kimlik numaranıza ihtiyacınız var.







