e-Devlet giriş ve SSK sorgulama! 4A ve 4B hizmet dökümü alma

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) çalışanların her türlü hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlayan bir sistem oluşturmuştur. Bilindiği üzere tüm Sosyal Güvenlik Kurumları tek çatı altında birleştirilerek SGK adını almıştır. İşçi, memur ve diğer pozisyonlarda çalışan her türlü meslek icraatçısı da çalışan olarak değerlendirilmektedir. Özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımız SGK tarafından sunulan her türlü hizmetten etkin bir biçimde yararlanabilmektedir. Bu anlamda Türkiye gov tr üzerinden sunulan ve tüm çalışanların rutin olarak gerçekleştirdikleri sorgulamalar ile çalışanların sorgulama yapmalarına imkan sunulmaktadır.