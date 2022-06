e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2021-2022 ( e-Okul VBS ) giriş ekranı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmak oldukça kolay ve basittir. Öğrenci numaranızla giriş yaparak hem son gelişmeleri öğrenebilir, hem ders programını inceleyebilir hem de devamsızlık sayınızı görebilirsiniz. İşte 2021-2022 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapılır?

Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabilir ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Açılan sayfa üzerinden sağ tarafta bulunan “Veli Bilgilendirme Sistemi” alanından güvenlik rakamlarını, öğrenci T.C. kimlik numarasını ve öğrenci okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Daha sonra sisteme giriş yaparak tüm sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi, MEB tarafından 2007 yılında hizmete açıldı. Öğrencilerin ve velilerin işlemlerin okullarıyla alakalı tüm işlemlere erişim imkanı sağlayan E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi, özellikle velilerin öğrencileri takip edebilmesine büyük kolaylıklar sağlıyor. Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, bütün devlet ve özel orta öğretim okulları ve özell okulları E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi takip etmek mümkün hale geldi.



e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi

Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada “Yenilenen tasarımımız ile artık e-okul mobil uyumlu çok daha özgün ve yenilikçi bir görünüme sahip.” duyurusu yapıldı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde Kurum Standartları Modülü

Yenilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne 2018 yılında Kurum Standartları Modülü eklendi. Resmi siteden de bu konuyla ilgili duyuru geldi. Açıklamada “2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Modülü" veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci No ile giriş yapacaklardır.” denildi.

Veli/Öğrenciler olarak kurumunuzu değerlendirmek için TIKLAYINIZ