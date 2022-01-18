E Okul not giriş ekranı kapandı mı? Öğretmen not giriş süreci sona erdi mi?

Aşırı yoğunluk yaşanan e-Okul sistemine ulaşmakta sıkıntı çeken veli ve öğrenciler "e-Okul ne zaman kapanacak ve kapandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; E Okul 1. dönem not girişi kapandı mı? E Okul ne zaman kapanacak?

E-OKUL NOT GİRİŞ EKRANI KAPANDI MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılı sınav sonuçlarının belli olmasıyla başlayan not girişinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Bilindiği gibi Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür hesabı yapabilmesi içn notlarının hepsinin girilmiş olması gerekiyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

Öğrenciler yarıyıl karnelerini 21 Ocak Cuma günü alacak ve 2021-2022 sömestr tatili 24 Ocak Pazartesi itibarıyla baişayacak. e-Okul sistemine not girişleri sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başladı ve şu an devam ediyor. Sistem, karnelerin verilmesinden bir kaç gün önce kapanıyor.