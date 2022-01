E Okul not giriş ekranı kapandı mı? Öğretmen not giriş süreci sona erdi mi? E Okul not giriş ekranının kapanıp kapanmadığı merak ediliyor. Yarıyıl tatili başlamadan önce öğretmenler sisteme son girişlerini yapıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler notları öğrenebiliyor. Peki, E Okul ne zaman kapanacak 2022? Karne günü öncesi E Okul VBS kapanacak mı? İşte MEB bilgileri

Abone Ol