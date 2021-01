e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS ) giriş: Karne notları öğrenme

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi son zamanların en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Okulların kapanmasına çok az bir süre kala hem veliler hem de öğrenciler son durumu merak ediyor. Yazılı sonuçları, sözlü sonuçları, devamsızlıklar ve birçok sorgulamanın yapıldığı sistem üzerinden sizler de gerekli sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

E-Okul uygulaması nasıl başladı, ne zaman kuruldu?

E-Okul projesi pilot olarak seçilen 5 büyük ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Eskişehir’de “E-Kayıt” başarıyla sonuçlandı. 277 bin 591 öğrenci evine en yakın okula yerleştirildi. E-Kayıt projesi, “E-Okul” için tasarlanan sistemin pilot çalışma zeminini oluşturdu. Yazılım ve donanım ihtiyaçları çalışma sonucuna göre revize edilerek “E-Okul” sistemi 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren tüm ilköğretim okullarında aynı anda uygulamaya başlandı.

Ocak 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen E-Okul projesi günümüzde öğrenci velileri tarafından çok sık kullanılmaktadır. Veliler bu sistemle birlikte okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapılan bireysel ve toplu duyurulara ulaşarak, sistem üzerinden öğrencinin okuldaki yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi (VBS) nedir, E-Okul VBS Nasıl Kullanılır?

Öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için geliştirilen sistem, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme giriş sağlanabiliyor. Web üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlar da mobil olarak da kullanılabiliyor.

E-Okul uygulamasına nasıl giriş yapılır?

Öncelikle internetten E-Okul sayfasına girerek aşağıdaki görselde görülen “Resimdeki rakamlar, öğrenci T.C. kimlik numarası, öğrenci okul numarası” yazan alanlara gerekli bilgiler eksiksiz yazılarak siteme girilebiliyor.

10. sınıfta ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?Yeni eğitim sisteminde 10. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 10. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.10. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 50.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 10. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.8. sınıfta ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?Yeni eğitim sisteminde 8. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 8. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.8. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.5. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 5. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.5. sınıfta dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 5. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.