e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS ) giriş: Karne notları öğrenme
Okulların ara tatile girmesiyle öğrenciler girdikleri sınavların sonuçlarını ve karne notlarını e-devlet üzerinden öğrenebilir. MEB tarafından hizmete alınan ve velilerin de sorgulama yapabildiği e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ( e-Okul VBS ) ile de sonuçlar çok rahat bir şekilde öğrenilebiliyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi son zamanların en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Okulların kapanmasına çok az bir süre kala hem veliler hem de öğrenciler son durumu merak ediyor. Yazılı sonuçları, sözlü sonuçları, devamsızlıklar ve birçok sorgulamanın yapıldığı sistem üzerinden sizler de gerekli sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.
E-Okul uygulaması nasıl başladı, ne zaman kuruldu?
E-Okul projesi pilot olarak seçilen 5 büyük ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Eskişehir’de “E-Kayıt” başarıyla sonuçlandı. 277 bin 591 öğrenci evine en yakın okula yerleştirildi. E-Kayıt projesi, “E-Okul” için tasarlanan sistemin pilot çalışma zeminini oluşturdu. Yazılım ve donanım ihtiyaçları çalışma sonucuna göre revize edilerek “E-Okul” sistemi 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren tüm ilköğretim okullarında aynı anda uygulamaya başlandı.
Ocak 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen E-Okul projesi günümüzde öğrenci velileri tarafından çok sık kullanılmaktadır. Veliler bu sistemle birlikte okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapılan bireysel ve toplu duyurulara ulaşarak, sistem üzerinden öğrencinin okuldaki yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.
E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi (VBS) nedir, E-Okul VBS Nasıl Kullanılır?
Öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için geliştirilen sistem, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme giriş sağlanabiliyor. Web üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlar da mobil olarak da kullanılabiliyor.
E-Okul uygulamasına nasıl giriş yapılır?
Öncelikle internetten E-Okul sayfasına girerek aşağıdaki görselde görülen “Resimdeki rakamlar, öğrenci T.C. kimlik numarası, öğrenci okul numarası” yazan alanlara gerekli bilgiler eksiksiz yazılarak siteme girilebiliyor.
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