​ 88 ülkeden 200 firma buluşuyor

Ersözlü, fiziksel olarak 200 firmanın fuara katılacağını, Venezuela, Hollanda, Endonezya, Kongo ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden milli katılımların olacağını aktararak, şu bilgileri verdi: “Fuara sanal fuarcılığı da entegre ettik, bu sanal fuar 10 gün boyunca devam edecek. Fiziki olarak gelen binlerce iş adamını ve sanayiciyi sosyal mesafe kuralları gereği ağırlamaya hazırlanan fuarın katılımcıları, TÜYAP’ın sağladığı teknolojik altyapıyla ziyaretçilerle fuar sona erdikten sonra dahi dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecekler.”

Dünyanın dört bir yanından sanayici ve iş insanlarının katılacağı 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı,18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi ve katılımıyla gerçekleşecek fuar, 40 binden fazla şirketi temsil eden 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor. Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı fuar pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak. ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ de fuar kapsamında düzenlenecek. Zirveye, 82 fahri konsolosun katılımı kesinleşti.

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İki hafta sonra İstanbul’da kapılarını açacak MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarına 88 ülkeden alım heyetinin katılması bekleniyor. Hem fiziksel hem hibrit olarak sanal ortamda düzenlenecek fuarda sekiz binin üzerinde yüzyüze iş görüşmesi gerçekleştirilecek.

YATIRIMCI VE GİRİŞİMCİ BİR ARAYA GELİYOR

Fuarın detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, Türkiye’nin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak MÜSİAD EXPO’nun, dünyanın geçtiği zor bir dönemde son derece önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Kaan, şu bilgileri verdi: “MÜSİAD bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 Mutabakat Anlaşması (Memorandum of Understanding-MOU) imzaladı. MÜSİAD EXPO 2020’de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında adım atacağız. MÜSİAD EXPO’nun bu yılki ilklerinden biri ilk kez açılacak ‘Girişimcilik Alanı’ olacak. Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle bu holde buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. 400 kişilik alım heyeti için şu ana kadar yapılan başvuru bin 516’ya ulaştı.”

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, dün itibarıyla fuara 190’a yakın firmanın iştirak ettiğini belirterek, sözleşmeleri sürenlerle birlikte 200 civarı firma ile fuarın gerçekleşeceği bilgisini verdi. Fuara gelecek misafirlerin yarısının yabancı olduğunu aktaran Ersözlü, 88 ülkeden alım heyeti gelmesinin kesinleştiğini dile getirip, online yapılan başvuruların yarısının da yurt dışından olduğunu bildirdi.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

MÜSİAD olarak ülke kalkınmasına ve ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına birçok proje geliştirdiklerini hatırlatan Kaan, bu projelerin detaylarını ve bir kısmını ilk kez fuar kapsamında ziyaretçilerle paylaşacakları bilgisini verdi. Kaan, bu yılki EXPO’da karavan üreticilerine yer verdiklerini aktararak, EXPO kapsamında milli elektrikli araçların gösteriminin gerçekleşeceğini de bildirdi. Ticaret hacminde daha önceki senelerde olduğu gibi önemli rakamlara ulaşmayı beklediklerini dile getiren Kaan, “Sıkı tedbirler aldık, herkesi bir günde içeri almayacağız. Fuarı 60 bin metrekarede gerçekleştireceğiz. İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Bilim Kurulu’nun aldığı tüm kurallar uygulanacak. Önceliğimiz insan sağlığını korumak, Türkiye’de de hayat devam ediyor, fuar kapsamında 8’de 1 kuralına mutlaka uyulacak” ifadelerini kullandı. MÜSİAD Başkanı Kaan, 95 ülkede irtibat noktasına sahip MÜSİAD’ın, geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu dolayısıyla fuara yoğun katılımının beklendiğini söyledi.