100 bin TL destek: Genç istihdamına teşvik paketi kapsamında işe alımlar başladı

Üniversite, meslek yüksekokulu veya teknik lise mezunlarını istihdam olarak alan firmalara 100 bin liralık destek sağlanıyor.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren SSA Makina şirketini ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın yeni fazına ilişkin değerlendirmede bulundu.

SSA Makina'nın söz konusu destekten faydalanmak için başvuru yaptığını ifade eden Kurt, "Üniversite, meslek yüksekokulu veya teknik lise mezunlarını önceki senenin üstüne artı 1 istihdam olarak alan firmalarımıza 100 bin liralık destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Kurt, desteğin 2 yıl geri ödemesiz olacağını, sonraki 2 yılda da taksitler halinde sadece anaparanın geri ödeneceğini aktararak, komisyon veya herhangi bir evrak ücreti alınmayacağını söyledi.

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Destek başvurularının çevrim içi olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği bilgisini veren Kurt, "Ankara'daki bu firmamız da 5 kişiyi işe alacağını taahhüt etti. Bunun karşılığında 500 bin liralık bir desteği hak etmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Perakende ve hizmet sektörü dahil edildi"

Kurt, salgından etkilenen işletmelere yönelik "Hızlı Destek Programı"nı geçen yıl başlattıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu desteğimiz, programın 3'üncü aşaması. Orada biz istihdamı korumayı hedeflemiştik ve sadece imalat sektörü ve start-up'lara yönelikti. Şimdi perakende ve hizmet sektörü de işin içinde. Bir turizm acentesi, lokanta veya bakkal dükkanı da ilave istihdam gerçekleştirecekse programa başvurabilir. Burada istihdamı önceliyoruz. İstihdamda da şartımız üniversite, meslek yüksekokulu veya meslek lisesi mezunu olup daha önce son 3 yılda 6 aydan fazla sürede sigortalı olmaması. Bu şartları sağlayan kişileri işe alan işletmelerimize bu desteği vermiş olacağız."

Firmaların başvuru esnasında ilave istihdama ilişkin taahhütte bulunacağını dile getiren Kurt, "SGK üzerinden sigorta girişlerini gördükten sonra gelip bize ödeme talebinde bulunacaklar. Sigorta girişi olmuşsa ilk yarısını hemen baştan ödüyoruz. Takip edeceğiz. Bu kişiler istihdama devam ediliyorsa 6 ayın sonunda ikinci taksiti de ödemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KOSGEB destekli istihdam programı binlerce gence iş kapısı açacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak. Bir yıllık sürede çalışan sayısını koruyup meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere 100 bin lira destek verilecek. Yaklaşık 75 bin gence istihdam yaratmayı amaçlayan mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında faizsiz, teminatsız geri ödemeli destek verilecek. 31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek Makro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın ayrıntıları şöyle: FAİZSİZ VE TEMİNATSIZ VERİLECEK<br><br>Salgınla mücadele kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecek. Destek, imalat, bilgisayar, programla, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelere başvuru ilanından öncesi 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile verilecek. 1981 VE SONRASI DOĞUMLULAR<br><br>Program kapsamında 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca çalıştırılması gerekiyor. İstihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verilecek. Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. KADIN PERSONELE 110 BİN LİRA<br><br>İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacak. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılmasıdeğiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek. Salgından önce de aktif olduğu kabul edilen işletmeler başvuru yapabilecek. 2019 yılında asgari 75 bin lira net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacak. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacak. Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelin üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki veveya teknik lise mezunu olması, başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda işletmede çalışmıyor olması gerekiyor. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A'lı prim günü sayısı 180'den fazla olmaması zorunluluğu bulunuyor. 31 MART'A KADAR SÜRECEK<br><br>Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecek. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs olacak. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla işletmeler kullandığı desteği desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecek. HİZMET VE TİCARET SEKTÖRÜ DÂHİL EDİLDİ<br><br>SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünün de programa dahil edildiğini söyledi. Başkan Erdoğan, nisanda salgından etkilenen \"Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı\"nı kamuoyuyla paylaşmıştı. İmalat sektöründeki işletmelerle teknoloji tabanlı start-up'ların başvuru yapabildiği programda, 3-21 Mayıs döneminde ilk, 21 Haziran-3 Eylül döneminde ikinci faz başvurular alındı. Programın 3'üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dâhil edilerek kapsam genişletildi. Yeni etapta, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.<br> KOSGEB destek paketinin ayrıntıları ortaya çıktı: 75 bin mezuna iş kapısı açılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KOSGEB destekli istihdam programı binlerce gence iş kapısı açacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak. 75 bin mezuna iş kapısı açılacak, 5 çalışan için 500 bin lira destek sağlanacak. BiP'te paylaş

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"Daha önce destek alan firmalar da başvurabilecek"

Kurt, istihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girme, askere gitme, sağlık problemleri gibi farklı nedenlerle işten ayrılması durumunda, program şartlarını taşıyan başka personel işe alındığında desteğin devam edeceğini kaydetti.

Başvuru sayılarının çok iyi gittiğini vurgulayan Kurt, "Mart sonuna kadar başvuru alacağız diye duyurduk ancak 75 bin hedef rakamımızı inanıyorum ki mart gelmeden tamamlamış olacağız. Şu anda başvuru sayısı 10 binli rakamlara yaklaştı. Peyderpey işe alımlar da başladı. Bu çerçevede ocak ayında istihdama ciddi katkı vermiş olacağız. Şubat, mart ayında da bu süreç devam edecek." dedi.

Kurt, programın ilk iki fazında 10 binin üzerinde işletmeye doğrudan gelir desteği sağladıklarına işaret ederek, bu kapsamda destek alan firmaların yeni fazdan da yararlanabileceğini dile getirdi.

"Nitelik ve kapasite artışı için yeni programlar çalışıyoruz"

Kurt, Türkiye de 100 bine yakın KOBİ'nin ihracat yapar hale geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunların hem niteliğini artırmak hem kapasitelerini yükseltmek için farklı destek programları çalışıyoruz. Nitelikli eleman, yurt dışı fuar gezileri, test ve analizle ilgili destekler firmalarımız için sonuna kadar açık. Bunun dışında biz bu firmalarımızın daha yaygın bir şekilde süreçlerde güçlü olabilmeleri için farklı destek programları çalışıyoruz. Yeşil ekonomiye dönüş, verimlilik ve dijitalleşme anlamında çok güçlü desteklerimizi firmalarımız yanında hissedecek. Bu firmamızı ziyaretten de çok memnun kaldık. Ufak görünen ama büyük işler yapan bu tezgahların içinde buradan yetişecek yeni mühendisler, teknikerler Türkiye'nin geleceğini inşa edecekler."

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FOTOĞRAF 13 2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vesaire) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam eden kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.<br><br> Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla istihdam sağlayan kamu, 2022'de de ihtiyaç duyulan kadrolar için ilana çıktı. Adalet Bakanlığı 150 idari memur için ilan verdi<br><br>İlanlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.<br><br> Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adalet Bakanlığı da 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 150 idari memur, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 339 personel alacak.<br><br> Adaylar, başvurularını stajyer kontrolörlük için 5-14 Ocak, teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk için 17-31 Ocak, psikolog, veteriner ve mühendislik için 3-17 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek. Milli Saraylar İdaresi 20 uzman yardımcısı alacak<br><br>Milli Savunma Bakanlığı ise 93 memur (avukat, mühendis, teknisyen, aşçı, garson, berber, şoför, hizmetli, terzi, grafiker vesaire) alacak. 30 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 31 Ocak 2022'de sona erecek. Adaylar başvurularını, https:personeltemin.msb.gov.... adresi üzerinden yapabilecek. DSİ Genel Müdürlüğü de farklı iller için 70 mühendis (inşaat, makina, elektrik ve elektronik, bilgisayar, meteoroloji, ziraat, harita, orman, maden, jeofizik, jeoloji) alımı için ilan verdi. Başvurular, 17-28 Ocak 2022'de personelalimi.dsi.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.<br><br> Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 20 uzman yardımcısı (hukuk, idari ve mali işler, yapı restorasyon, konservasyon, müzecilik) alınacak. 31 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 14 Şubat 2022'de sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılabilecek. Ayrıca Munzur Üniversitesi 30, Hitit üniversitesi 25, Muş Alparslan Üniversitesi ise 50 sözleşmeli personel için ilan verdi.<br><br> Kamuya binlerce personel alınacak: Kadro sayıları belli oldu, alım için ilan verildi Farklı statülerde toplam 4 milyon 834 bin personeli bulunan kamuda, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel, Adalet Bakanlığı 339 personel, Milli Savunma Bakanlığı 93 memur ve Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 70 mühendis alımı için ilana çıktı. BiP'te paylaş

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"Destek kapsamında 5 yeni istihdam yapacağız"

SSA Makina Üretim Müdürü Tayfun Sayılganoğlu da savunma sanayisi ve havacılık sektörlerine yönelik mekanik parçalar ürettiklerini ve ihracat da yaptıklarını belirterek, KOSGEB'in yeni destek paketi kapsamında 2 yazılımcı ve 3 tasarımcı olmak üzere 5 ilave istihdam yapmak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Çalıştıkları sektörde teknik eleman açığı olduğunu vurgulayan Sayılganoğlu, "Bize nitelikli elaman gerekiyor. Programı televizyondan duyduk, başvurumuzu yaptık, şu anda onay sürecindeyiz. Halen 20 personelimiz var, destek kapsamında 5 kişi daha almayı düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda personel sayımızı daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.

Destek programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın yeni aşaması, genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefliyor. Program kapsamında işletmeler, belirlenen sektörlerde, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış yeni personeli istihdam edebilecek.

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Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki veya teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

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Programa 31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.