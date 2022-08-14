Ekonomi 1300 Tarım Kredi marketine kasap reyonu açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1300 Tarım Kredi marketine kasap reyonu açılacak

Tarım Kredi marketleri, daha uygun fiyatlı et için tüm şubelerinde kasap reyonu açıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “1300 Tarım Kredi marketi var. Kasap reyonunu Et ve Süt Kurumu’nun tabelasıyla donatacağız. Marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
1300 Tarım Kredi marketine kasap reyonu açılacak
Arşiv.

Vatandaşın kırmızı ete uygun fiyatla erişimini kolaylaştırmak için Tarım Kredi arketlerinin kapsamı genişletiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bin 300 tane Tarım Kredi market var. Burada özellikle kasap reyonunu Et ve Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Marketlerde et satışını sağlayacağız, Et ve Süt Kurumu’nu, üreticimizi ve tüketicimiz lehine bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

Vahit Kirişci
Vahit Kirişci

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

  • Kirişci, 2002 yılında göreve geldiklerinde 31,7 milyon küçükbaşa karşılık bugün 57,5 milyon küçükbaşa sahip olunduğunu, 9,9 milyon büyükbaş sayısının ise 18 milyona çıktığını ifade etti.
  • Bakan Kirişci ayrıca, 37 milyon 239 bin 568 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin dünden itibaren hesaplara aktarılmaya başladığını duyurdu. Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “37 milyon 239 bin 568 TL’lik tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ürünlere indirim geliyor: 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
EKONOMİ
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ürünlere indirim geliyor: 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Nelsson gidecek mi?

Nelsson gidecek mi?

​Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında açıkladı.
Hemen gönderirim

'Hemen gönderirim'

Rıdvan Dilmen'den Sergio Oliveira yorumu.
AK Partiden yarım asırlık ağacı kesen İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki: Dikmiyorsunuz bari olanı yıkmayın

Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde konuştu.

Aslantepe'de sürpriz sonuç

Aslantepe'de sürpriz sonuç

​Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 kaybetti.

Kulübede televizyon

Kulübede televizyon

​Galatasaray'dan dikkat çekici hamle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunmuşlardı.

Milli stoper <br>golcü oldu

Milli stoper
golcü oldu

​Ozan Kabak yeni kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

​İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.