1300 Tarım Kredi marketine kasap reyonu açılacak

Vatandaşın kırmızı ete uygun fiyatla erişimini kolaylaştırmak için Tarım Kredi arketlerinin kapsamı genişletiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bin 300 tane Tarım Kredi market var. Burada özellikle kasap reyonunu Et ve Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Marketlerde et satışını sağlayacağız, Et ve Süt Kurumu’nu, üreticimizi ve tüketicimiz lehine bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

Kirişci, 2002 yılında göreve geldiklerinde 31,7 milyon küçükbaşa karşılık bugün 57,5 milyon küçükbaşa sahip olunduğunu, 9,9 milyon büyükbaş sayısının ise 18 milyona çıktığını ifade etti.

Bakan Kirişci ayrıca, 37 milyon 239 bin 568 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin dünden itibaren hesaplara aktarılmaya başladığını duyurdu. Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “37 milyon 239 bin 568 TL’lik tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi.