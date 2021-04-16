16 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın alıp satacaklar dikkat: Hareketlilik devam ediyor Uzun bir süredir ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri günün her saati yakından takip ediliyor. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken haftanın son işlem gününde de sarı metalde artış eğilimi gözlemleniyor. Özellikle geçtiğimiz birkaç hafta boyunca flaş bir yükseliş yaşayan sarı metalin son zamanlarda düşmesi yatırımcıları da yakından etkiliyor. Koronavirüs pandemisi süresince küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Nisan Cuma cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi 16 Nisan 2021, 08:31 Son Güncelleme: 16 Nisan 2021, 08:46 Yeni Şafak