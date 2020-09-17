7,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar güne nasıl başladı?

Eşi Aykut Yıldırım’a doğum gününde proje ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söyleyen Yasemin Yıldırım, Eşim makine mühendisi, biz nişanlıyken üniversite son sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal ettiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum. Eşimin doğum günü 18 Mart o gün evraklarımızı vererek bu işe başladım ve eşime çok büyük bir doğum günü sürprizi oldu. Eşimin desteği çok oldu.