Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5000 liradan, avro 8,9300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4980 liradan alınan dolar, 7,5000 liradan satılıyor. 8,9280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9300 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4970 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9320 lira olmuştu.
FOTOĞRAF 11
Altın fiyatları grafiğindeki düşüş bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz sene rekor üstüne rekora imza atan sarı metal bilindiği üzere sonrasında yaşadığı ani düşüşle yatırımcılarına kaybettirmişti. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip etmek isteyen binlerce vatandaş “17 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına ait yanıtı araştırıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR? <BR> <BR> Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı bilindiği üzere koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenmiş ve geçtiğimiz sene rekor fiyatlara ulaşmıştı. Şimdilerde sarı metalin gram fiyatı 417 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.
ALIŞ: 419,92 <BR> <BR> SATIŞ: 419,98
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? <BR> <BR> ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 685,00 <BR> <BR> SATIŞ: 697,00
YARIM ALTIN FİYATI <BR> <BR> ALIŞ: 1.370,00 <BR>< BR> SATIŞ: 1.392,00
TAM ALTIN <BR> <BR> ALIŞ: 2.696,20 <BR> <BR> SATIŞ: 2.749,57
CUMHURİYET ALTINI <BR> <BR> ALIŞ: 2.794,00 <BR>< BR> SATIŞ: 2.836,00
22 AYAR BİLEZİK <BR> <BR> ALIŞ: 380,34 <BR> <BR> SATIŞ: 409,05
Altın fiyatlarında hareketlilik
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki hareketlilik de sürüyor. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 17 Mart altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 17 Mart altın fiyatları...