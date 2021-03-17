17 Mart döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu? Dolar güne nasıl başladı? Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona erecek toplantısından çıkacak sonuçlara odaklanırken, dövizler iç piyasada yeni güne, Salı gününün düzeylerinde başladı. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 17 Mart 2021, 09:16 Son Güncelleme: 17 Mart 2021, 09:18 AA