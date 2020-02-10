​2020’de borsa kazandıracak

Piyasalarda yılın ilk ayı önemli ekonomik, siyasi ve jeopolitik olayların gölgesinde geride kalırken, Türkiye'de strateji raporları 2020'de yurt içi varlık grupları arasında borsanın öne çıkacağı, BIST 100 endeksinin 140 bin puanın üzerini göreceğini belirtiyor. Ekonomi ile siyasetin iç içe geçtiği ve piyasalarda fiyatlamaların yerelden daha çok dış gelişmelerle oluştuğu son yıllarda, yatırımcıların portföy dağılımında döviz ve altın gibi daha bilinen varlıkların ağırlıklı olduğu görülüyor.

Son yıllarda sermaye piyasalarına ilgi artsa da Türkiye'de henüz istenen seviyeye gelinemediği görülürken, bu yıl stratejistler tarafından hazırlanan raporlarda borsanın büyük potansiyel taşıdığına işaret ediliyor.

ENFLASYON TEK HANEYE İNİYOR

Türkiye’de 2020 yılının ekonomisine dair öngörülerin yer aldığı strateji raporlarında enflasyona ilişkin olarak ise bu yıl yüzde 8,5-9,5 arasına gerileyerek tek hanenin görüleceği ifade ediliyor.

GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLİYORUZ

Ekonomik büyüme öngörülerin 2020 için yüzde 3,5 ila yüzde 4,5 arasında değişirken, dolar/TL'nin yıl sonunda 6,40-6,50 düzeyinde seyredeceği tahminine yer veriliyor. Düşük faiz-bol likidite ortamının 2020'de de dünyaya hakim olacağı tahmini dikkat çekerken "Türkiye'de 'dengelenme yılı' olarak geçen 2019'un ardından 2020'de güçlü bir büyüme ortamı olacak. Düşük faiz ortamının korunacağı, TL'nin kontrollü bir değer kaybı sergileyeceği beklenen ana senaryo kapsamında, 2020 sürdürülebilir büyüme konusunda atılacak adımlara bağlı olarak Türkiye'nin 2021 ve sonrası görünümünü de belirleyecek" ifadeleri öne çıkıyor.