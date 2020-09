Altın fiyatları yükselişe geçti

Her esnafın 3 bin lira zarar ettiğini belirten Öner, Gaziantep'ten gelen bir şahıs, kuyumcular çarşısına girip her esnafa beş altı tane Cumhuriyet altını satıyor, 9'uncu esnafımız bunu fark ediyor, biz bu şahsı yakalayıp emniyete teslim ettik. Her esnafa beş altı tane satmış her Cumhuriyet altınında o günkü değerle tane başı 200 TL kayıp oldu. O şahıs alındı, tutuklandı. Bunun yasada caydırıcı bir cezası da yok. Üç ay, beş ay, altı ay tutuyorlar bunları sonra bırakıyorlar. Bu adam çıktıktan sonra aynı şekilde bu işi yapmaya devam ediyor. Biz şahsı yakalayıp, teslim ettik ama her bir esnafımızın 3 bin liraya yakın bir zararı oldu. Yılda üç dört defa oluyor böyle. Dolandırıcılar 17, 18 ya da 19 ayar yaptıkları ürünü 22 ayar diye satmaya çalışıyorlar dedi.