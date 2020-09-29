Altın fiyatları yükselişe geçti

29 Eylül Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 29 Eylül güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? ÇEYREK ALTIN FİYATI 758,47 775,26
EKONOMİ
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
YARIM ALTIN FİYATI
1.511,92
1.550,13
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.033,32
3.090,78
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Sadece darphanede üretilen Cumhuriyet altını, tüketicilerin en çok tercih ettiği altın olarak biliniyor. Birçok aşamadan geçip, kalite kontrolü yapılan Cumhuriyet altınları paketlendikten sonra satışa sunuluyor. Altın dolandırıcılığında geliştirilen yeni yöntemle kurulan kaçak atölyelerde düşük gramajlı ve düşük ayarlı Cumhuriyet altını basıldığı ortaya çıktı.
Altın dolandırıcıları, 7 gram olması gereken Cumhuriyet altınının gramajını düşürüyor, ve 22 ayar yerine 18 ayar üreterek kuyumcuları dolandırıyor. Diyarbakır'daki kuyumcular yılda 3-4 defa bu yöntemle dolandırıcılığa maruz kaldıklarını anlattı.
'AİLE SÜSÜ VERİP HER KUYUMCUYA 6 ADET SATIYORLAR' <br> <br> Diyarbakır'daki tarihi kuyumcular çarşısındaki kuyumcu esnafı Hasan Tıkır, dolandırıcıların daha çok Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinden gelerek kendilerini dolandırdıklarını belirtti. Dolandırıcıların ailesini yanına alarak bu işi yaptığını söyleyen Tıkır, nasıl dolandırıldıklarını şu sözlerle aktardı: Gaziantep'te bu altınları yapanlar, ailesini yanına alarak esnafı dolaşıyor. Ben de dolandırıldım. Altını kesip baktığımda 19 ayar çıktı. 6 Cumhuriyet altınından bir tane zarar ettim...
Normalde bunu darphane basması lazım, ama merdiven altı tabir ettiğimiz yerler çok var. Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinde. Bunların atölyeleri var, atölye kurmuşlar, kalıplarını yapmışlar basıp getiriyorlar. Tabi bu suçtur. Bir tane Cumhuriyet altınının 7 gram olması lazım, bunların getirdiği 6,90 gram, 7,20 olanı da 7,10 geliyor orada da çalıyor. Bu kalpazanlar özellikle bu bölgeye kendilerine aile süsü vererek geliyor, esnaf da anlamıyor...
6 adet Cumhuriyet altınını buraya getirip satıyor, 20 bin lira para alıp cadde üzerindeki diğer arkadaşına veriyor, parayı da üstünde taşımıyor. Sonra 6 tane daha alıyor diğer başka bir kuyumcuya gidiyor, öyle sırayla satıyor. Bu yöntemle birçok kuyumcu esnafı mağdur edildi.
'HER SEFERİNDE BİR KUYUMCU 3 BİN TL ZARAR EDİYOR' <br> <br> Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, son yaşanan dolandırıcılıkta Gaziantep'ten gelen bir kişinin, kuyumcular çarşısına girerek, her esnafa 5-6 Cumhuriyet altını sattığını, 9'uncu esnafın bunu fark ederek kişiyi yakaladığını ve polise teslim ettiğini söyledi.
Her esnafın 3 bin lira zarar ettiğini belirten Öner, Gaziantep'ten gelen bir şahıs, kuyumcular çarşısına girip her esnafa beş altı tane Cumhuriyet altını satıyor, 9'uncu esnafımız bunu fark ediyor, biz bu şahsı yakalayıp emniyete teslim ettik. Her esnafa beş altı tane satmış her Cumhuriyet altınında o günkü değerle tane başı 200 TL kayıp oldu. O şahıs alındı, tutuklandı. Bunun yasada caydırıcı bir cezası da yok. Üç ay, beş ay, altı ay tutuyorlar bunları sonra bırakıyorlar. Bu adam çıktıktan sonra aynı şekilde bu işi yapmaya devam ediyor. Biz şahsı yakalayıp, teslim ettik ama her bir esnafımızın 3 bin liraya yakın bir zararı oldu. Yılda üç dört defa oluyor böyle. Dolandırıcılar 17, 18 ya da 19 ayar yaptıkları ürünü 22 ayar diye satmaya çalışıyorlar dedi.
'GARANTİ BELGESİ OLMAYAN ALTINI ALMASINLAR' <br> <br> Kuyumcu esnafına uyarılarda bulunan Öner, Herkes altın alıp satarken aldığı altına dikkat etmeli, herkesten altın almayın diyoruz. Gençlerden ya da şüphelendiğiniz insanlardan altın almayın. Altın sattığımızda bunun garanti belgesini veriyoruz. Tüketici bunu talep etmeli, aldığı ürünün garanti belgesini istemeli. Başka bir şehirde ya da başka bir kuyumcuya sattığı zaman, o garanti belgesiyle birlikte o ürünü alın diyoruz esnafımıza. Tabi herkes her üründe garanti belgesi almayabilir, ama şüphelendikleri kişilerden bunu talep etsinler. Garanti belgesi yoksa ve birkaç soru sorulduğunda şüphe çekici tavırlar sergiliyorsa o kişiden altınları almamalarını tavsiye ediyorum diye konuştu.
'KENDİ ARALARINDA BİRBİRİNİ UYARMAYA BAŞLADILAR' <br> <br> Dolandırıcılığı fark ettiklerinde dijital ekranları ve cep telefonunda mesajlaşmayla kuyumcu esnafını uyardıklarını aktaran Yunus Öner, şöyle konuştu: Biz, dolandırıcılığı fark ettiğimizde diğer esnaflara dijital ekrandan ya da WhatsApp gurubu üzerinden paylaşıyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Bir vatandaşımızın evinden çalınan altınlar olduğu zaman bunu da bildiriyoruz üyelerimize. Örneğin bir künyenin üzerinde isim olması lazım, ya da alyansın içinde tarih ve isim olması lazım, belirgin bir özelliği varsa bunu paylaşıyoruz.
Altın dolandırıcılığında yeni yöntem: Düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandırıyorlar
Altın dolandırıcılığında geliştirilen yeni yöntemle düşük ayarlı altınla kuyumcular dolandırılıyor. Kurdukları atölyelerde düşük gramajlı ve düşük ayarlı Cumhuriyet altını basan dolandırıcılar, bunları kuyumculara satarak vurgun yapıyor. Kalpazanların hedefindeki Diyarbakır'daki kuyumcular, yılda üç dört defa bu şekilde dolandırılıyor. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, her seferinde bir esnafın 3 bin lira kaybının olduğunu belirterek kuyumculara, "Dolandırıcılar 17, 18 ya da 19 ayar yaptıkları ürünü 22 ayar diye satmaya çalışıyor. Kuyumcu esnafı aldığı altına dikkat etmeli, garanti belgesi olmayan ürünü satın almamalı" uyarısında bulundu.
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Geçtiğimiz haftada sakin bir dönem geçiren altın, bu haftaya hareketli başladı. Geçtiğimiz haftayı 455 TL ile kapatan gram altın, bu haftaya 460 TL’den açılış yaptı.
Altın piyasasını değerlendiren bir kuyumcu esnafı Gökhan Yılmaz, geçtiğimiz hafta altın piyasasınız stabil ilerlediğini belirtirken bu haftaya hareketli başlandığını belirtti.
Vatandaşların şu anda altınları yatırım olarak değerlendirdiğini de belirten Yılmaz, pandemi sürecinde vakaların tekrar artmasıyla birlikte altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini ve sene sonuna kadar 500 TL’yi, gelecek sene ortalarına kadar da 550 TL’yi görmesini beklediklerini belirtti.
Yılmaz, “Altın bu hafta yükselişle başladı. Geçen haftalar biraz daha stabil bir şekilde ilerledi. Ön görü olarak da altın şu an biraz daha yükselişte...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın 785 TL, yarım bin 570 TL, tam altın ise 3 bin 120 TL. Vatandaşlar şu anda tamamen altınlarını yatırım olarak değerlendiriyor...
Pandemi sürecindeki yükseliş trendlerini tekrardan göreceğimiz ön görüldüğü için ki gidişat da o şekilde. Bizim görüşümüz altın yıl sonuna kadar 500 TL’yi, 2021 senesinin ortalarına doğru da 550 TL’yi göreceğini düşünüyoruz” dedi.
Kuyumculardan altın için yılsonu tahmini
Kuyumculardan altın için yıl sonu tahmini
Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti, dalgalanmaya devam ediyor. Uşak'ta bir kuyumcuda yetkili eleman olan Gökhan Yılmaz, altın fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini belirtti. Yılmaz, “Bizim görüşümüz altın yıl sonuna kadar 500 TL'yi, 2021 senesinin ortalarına doğru da 550 TL'yi göreceğini düşünüyoruz" dedi.
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Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, 8 yıl önce kendi bahçesinde hobi olarak başladığı arıcılığı geliştirdi. Almışlar, arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken, 3 yıl önce de arı zehri üretimini öğrendi.
Murat Almışlar, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrik mesleğinin marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Kendi 150 kovan arısıyla yetinmeyen Almışlar, işlerini büyüterek Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere de giderek diğer arıcılardan arı zehri toplamaya başladı.
Almışlar, kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde ettiği arı zehrinin gramını yurt içine 400 TL'ye, yurt dışına ise 700 TL'ye satıyor. Cilt bakımı başta olmak üzere birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehri, özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.
'KOZMETİKTE DE SAĞLIKTA DA KULLANILIYOR' <br> <br> Arı zehrinin faydalarının saymakla bitmediğini ve birçok hastalığa iyi geldiğine yönelik araştırmaların sürdüğünü belirten Almışlar, şunları söyledi: 8 yıldır arıcılık yapıyorum. 3 yıldır da arı zehri üretimiyle ilgileniyorum. Bala dayalı arıcılık son zamanlarda iyice zorlaştığı için daha fazla kazanç elde etmek için farklı bir ürüne yöneldik. Diğer ürünlere baktığımızda arı zehri biraz daha ön plana çıkıyordu...
Ülkemizde üretiminin olmayışı ve pazarının olmayışı gibi zorlukları var. Gelişmelerle birlikte arı zehri de şu anda güzelleşmeye başladı. Gram fiyatı yurt içinde 400 TL'ye satılmakta, yurt dışına ise 700 TL'ye satışı yapılmaktadır. Arı zehri ağırlıklı olarak ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmakta. Kozmetikte yüz maskesi ve serum gibi ürünlerde kullanılmaktadır...
Yoğun olarak İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda, Amerika ve Kanada'da yoğun olarak kullanılmaktadır. İlaç olarak da son zamanlarda ortaya çıkan araştırmalara göre de meme kanseri, romatizma ve pankreas kanserine çare olduğuna yönelik arı zehri üzerinde birçok araştırmalar yapılmaktadır. 3 yıl öncesine kadar biz hobi arıcılık yapıyorduk. 80 ila 100 kovan arası arımız vardı. Hala 150 kovanla çalışmaktayım...
Kendi arımızla üretimin az olacağını bildiğimizden arı zehri aparat sayımızı yükselterek 500, 600 ve 800 kovanı olan arıcıların yanına giderek, onların kovanlarından arı zehri toplayarak bu şekilde üretim miktarımızı yükseltiyoruz. Bu şekilde yarım kilo civarında şu an üretim yaptık. Önümüzdeki yıllarda 1 kilo, 2 kilo gibi arı zehri toplama hedefim var.
'KORONAVİRÜS TALEPLERİ ARTTIRDI <br> <br> Koronavirüs nedeniyle dünya üzerinde üretimin durmasına karşın, Türkiye'de devam eden üretimin pazar payının artmasına katkı sağladığını söyleyen Almışlar, taleplere yetişmekte zorluk çektiğini söyledi. Yeni Zelanda'dan, İngiltere ve Almanya'dan talepler geldiğini kaydeden Almışlar, Pandemi döneminin arı ürünlerine çok büyük katkısı oldu. Avrupa ülkeleri ve dünyada pandemi döneminde üretim dururken, biz de üretimin devam etmesi üreticiye faydası oldu...
Pandemi ile birlikte diğer ülkelerde üretimin olmayışı, Türkiye'ye talebin artmasına neden oldu. Arı ürünleri de çok fazla bir artıya geçti. Arı zehri ile ilgili baya bir artımız oldu. Şu an Yeni Zelanda'dan, İngiltere'den, Almanya'dan talepler gelmektedir. Geçen yıllarda iletişime geçtiğimiz fakat bize geri dönüş yapmayan firmalar, şu an pandemi nedeniyle kendileri bize ulaşmaktadır. Pandeminin arıcılık sektörüne çok fazla bir artışı oldu diye konuştu.
Arı zehri üretirken, arılara kesinlikle hiçbir şekilde zarar vermediklerine dikkat çeken Almışlar, Özel ürettiğimiz telli aparatları kovanlara yerleştiriyoruz. Arılara zarar vermeyen düşük voltajda verdiğimiz elektrik yardımıyla arılar biraz hırçınlaşıyor ve aparatın içinde bulunan cama zehrini bırakıyor...
Arıdan çıkan zehir cam üzerinde aynı anda kurumaya başlıyor. Daha sonra işlem bittikten sonra camdaki zehri bıçak yardımıyla kazıyor ve korumak için eksi 18 dereceye koyuyoruz dedi.
Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor
Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor
Çeyrek altınla yarışıyor: Koronavirüs sonrası talep patladı, gramı 700 liradan arı zehri ihraç ediliyor
Manisa'da, hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar, gramı çeyrek altınla yarışan arı zehri üretti. Gramı yurt dışına 700 TL, kilogramı ise 700 bin TL'ye satılan arı zehri özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.