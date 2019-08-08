Ekonomi 3 bin 500 kadın çalışan istihdam edecek
İŞ DÜNYASI

3 bin 500 kadın çalışan istihdam edecek

Kadının toplumdaki gücü konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "OPET Kadın Gücü Projesi"ni geçen yıl hayata geçiren OPET, istasyonlarında çalışan kadın sayısını yıl sonuna kadar 3 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Haber Merkezi AA
Opet kadın çalışanlar.
Opet kadın çalışanlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, OPET ve Sunpet istasyonlarındaki çalışan kadınların sayısı geçen süre zarfında 2 bin 298'e yükseldi.

Projenin en başarılı olduğu illerden biri olan Kayseri ve Nevşehir'deki OPET akaryakıt istasyonlarında 29 akaryakıt satış yetkilisi, 22 market satış yetkilisi olmak üzere 51 kadın çalışan görev yapıyor.

Kadın çalışanlar ziyaret ediliyor

Kadınların, ekonomik ve sosyal alanda güçlenmelerine katkı sunmayı amaçlayan projenin yaygınlaştırılması için OPET Genel Müdürlük çalışanlarından oluşan gönüllü ekip, kadın çalışanların yoğun olduğu istasyonları ziyaret ederek çalışan sayısının artırılmasına yönelik incelemelerde bulunuyor.

Bu kapsamda OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, OPET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir ve OPET yöneticileri geçen hafta Kayseri ve Nevşehir'deki istasyonları ziyaret etti.

Projeyle Türkiye'de kadın istihdamının önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirten OPET Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar erkek işi olarak görülen akaryakıt satış yetkilisi, istasyon müdürü gibi görevlerde aslında kadınların da çok başarılı olduğunu Kadın Gücü Projesi ile daha net gözlemliyoruz. Kadınlar iş hayatının her alanında başarılı olabilir. Bu bakış açısıyla daha çok fırsat yaratmak adına iş dünyasına büyük görev düşüyor. Akaryakıt dağıtımı gibi ağırlıklı erkeklerin görev yaptığı bir sektörde bunu başardık. Farkındalık arttıkça toplumsal bir dönüşüm gerçekleşeceğine inancımız tam."

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Her OPET istasyonunda en az 2 kadın çalışan

Türkiye'de 1600'ü aşkın akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösteren OPET'in, akaryakıt istasyonlarındaki insan kaynakları süreçlerini gözden geçirerek her istasyonda en az iki kadın çalışan olmasının hedeflendiği bildirildi.

Akaryakıt satış ve market satış yetkilileri, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda kadınlara çalışma olanağı sunan OPET, halihazırda 72 ilde kadın akaryakıt satış yetkilisi ve kadın market satış yetkilisi istihdam ediyor.

  • Proje kapsamında başvuruların alınması, seçme ve yerleştirme işlemleri, Gi Group and Wyser Turkey Seçme ve Yerleştirme AŞ tarafından takip ediliyor.

Kadın Gücü Projesi kapsamında OPET istasyonlarında görev almak isteyen kadınlar bilgi@kadingucu.com adresine mail atabilir veya 0850 2114555 numaralı hattı arayabilir.

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