Ekonomi 3 kamu bankasından geliri 5 binin altında olana kredi desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 kamu bankasından geliri 5 binin altında olana kredi desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan bireysel müşteriler için 6 ayı ödemesiz 10 bin liraya kadar kredi desteği verecek.

Haber Merkezi AA
Kamu bankalarından geliri 5 bin TL altında olanlara yeni destek.
Kamu bankalarından geliri 5 bin TL altında olanlara yeni destek.

Kamu bankaları, aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan bireysel müşteriler için kredi desteği verecek.

Yeni destek Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz" denildi.

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi 10 bin liraya kadar verilecek. 6 ayı ödemesiz olacak kredi için 36 aya kadar vade yapılabilecek. Aylık ödemelerin taksidi eşit olacak.

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