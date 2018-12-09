Ekonomi 380 milyon dolarlıkön anlaşma imzası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

380 milyon dolarlık ön anlaşma imzası

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirilen Boğaziçi Zirvesi; önemli ekonomik iş birliklerine zemin oldu. Zirvenin organizatörü UİP Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, “6 ayrı grup tarafından 380 milyon dolara yakın ön anlaşmanın imzalandığını tahmin ediyoruz. Bu anlaşmalar daha çok mega projeler ve enerji ile ilgili” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Özgencil
Cengiz Özgencil

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan ve Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi'nde 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ağırlandı. Siyaset, ekonomi, kültür, sanat ve spor alanından önemli isimlerin katıldığı zirvede, sürdürülebilir kalkınma ve dünya barışına ilişkin önemli mesajlar verildi. UİP Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, zirve sonrası en önemli sonucun ana temalarında da vurguladıkları gibi dünya barışına ve yeryüzünde bulunan bütün ülkelerin savaşsız kalkınma hamlelerine katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

ALTI GRUP 380 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPTI

Zirvede çok önemli ekonomik iş birliklerinin de gerçekleştiğini kaydeden Özgencil, "Görüşmelerin yapılması için otelde 5 ayrı salon kiraladık. Bunların tümü üç gün boyunca doluydu ve çok sayıda B2B görüşmeler yapıldı. Biz görüşmeleri takip etmiyoruz ama sonuçları ile ilgili bize geri dönüşler oluyor. 6 ayrı grup tarafından 380 milyon dolara yakın ön anlaşmanın imzalandığını tahmin ediyoruz. Bu anlaşmalar daha çok mega projeler ve enerji ile ilgili. Bunların haricinde de bilgimiz olmayan çok sayıda anlaşma imzalandığını düşünüyoruz" dedi.

YENİSİNİ PLANLIYORUZ

Özgencil, zirveye gelen 81 ülkeden katılımcıların kendilerini organizasyon konusunda tebrik ettiğini belirtti. Tümünün gelecek yıl da katılmak istediklerini söylediklerini bildiren Özgencil, "Önümüzdeki sene 10'uncu yılımız ve çok büyük atılımlar yapmayı planlıyoruz. 10'uncu yıla damgasını vuracak yeni etkinlikler planlıyoruz" bilgisini verdi.

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