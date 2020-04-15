Ekonomi 40 ton beyaz et bağışı yaptı
İŞ DÜNYASI

Banvit 40 ton beyaz et bağışı yaptı

40 ton beyaz et bağışı yaptı

Banvit faaliyette bulunduğu şehirlerde değerlendirilmek ve ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılmak üzere 40 ton beyaz et bağışı yaptı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Banvit'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit CEO’su Tolga Gündüz, Banvit olarak çalışanların, ekiplerin sağlığını ve güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla gıda yardımı yapmak istedik. Bu bağlamda aktif olduğumuz şehirlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın önceliklendirileceği bir sistemle beyaz et bağışı yapmak için yardımlarımızı başlattık.

Şehirlerimizin uygunluk durumuna göre bazı yerlerde doğrudan paket ürün teslimatı yapılırken bazı şehirlerde ürünlerimizi pişmiş olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız.

Türkiye’nin lider beyaz et üreticilerinden biri olarak toplumumuz için ürettiğimiz temel gıda maddelerinin, özellikle böyle zor günlerde, ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve bunun bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle de başta sahada görev yapanlar olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çaba ve fedakârlık için çok teşekkür ediyorum. Banvit, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize hizmet etmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

İçinden geçilen hassas dönemin özveri, birlik ve dayanışmayla aşılacağına belirten Gündüz, kaliteli gıdayı ihtiyacı olanların sofralarına ulaştırmak, dengeli beslenmeye destek olmak için Banvit olarak yardımlara devam edeceklerini kaydetti.

Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı: Cuma akşamına bırakmayın
EKONOMİ
Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı: Cuma akşamına bırakmayın

2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
EKONOMİ
2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Abone Ol Google News
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 bindolardan satacaklardı

Tanesini 18 bin
dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
Kızılaydan yurt dışı<br>çalışmalara ara

Kızılaydan yurt dışı
çalışmalara ara

​Bu ramazan operasyonumuzun büyük kısmını yurt içine ayırdık.
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özel<br>bankaları uyardı

Özel
bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi<br> evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

​Koronavirüs salgınında dünyayı sarsan çarpıcı iddia.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Bir günde<br>50 milyon maske

Bir günde
50 milyon maske

​İhtiyaç halinde üretebileceklerini açıkladılar.
20 kat daha büyük

20 kat daha büyük

​BM'den çekirge uyarısı: 1 milyon insan açlıkla karşı karşıya.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.