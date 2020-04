Banvit 40 ton beyaz et bağışı yaptı 40 ton beyaz et bağışı yaptı Banvit faaliyette bulunduğu şehirlerde değerlendirilmek ve ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılmak üzere 40 ton beyaz et bağışı yaptı.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 14:30 Son Güncelleme: 15 Nisan 2020, 15:32 AA